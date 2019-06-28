Новые угрозы: НАТО готовит военные меры против России

Договор о РСМД: в НАТО решили припугнуть Россию

В НАТО утвердили пакет военных мер по сдерживанию России, который будет активирован 2 августа, когда прекратится действие ДРСМД. Он предполагает активизацию альянсом разведдеятельности, увеличения количества учений, развитие систем ПВО и ПРО, а также модернизацию обычных вооружений. Москва обещает ответить на такие действия компенсационными военными мерами.

Главы оборонных ведомств стран НАТО утвердили в среду на встрече в Брюсселе пакет военных мер по сдерживанию России. Он будет активирован 2 августа, когда свое действе прекратит Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

На итоговой пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг уточнил, что в качестве ответа Москве

военный блок активизирует разведдеятельность, увеличит количество военных учений, будет развивать системы противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО), а также модернизирует обычные вооружения.

К тому же в НАТО пообещали не размещать в Европе новые ядерные ракеты. Вместе с тем организация подчеркнула, что альянс параллельно гарантирует "эффективность и надежность своего ядерного сдерживания". 29 министров дискутировали об этих военных мерах против России чуть больше часа.

Столтенберг в очередной раз обвинил Москву в одностороннем выходе из ДРСМД, хотя первыми о приостановке своего участия в договоре заявили США. Но генсек НАТО убежден, что Россия нарушала этот договор "еще во времена администрации [президента США Барака] Обамы" .

Он вновь призвал РФ "вернуться в ДРСМД". А так называемое "возвращение" предполагает, что Москва выполнит ультиматум Вашингтона и "проверяемо уничтожит" все разработки новых крылатых ракет, в первую очередь 9М729, потому что они якобы выходят за пределы условий договора. Но российская сторона не раз отмечала, что эти ракеты полностью соответствуют требованиям ДРСМД, и даже предоставляла доказательства своей позиции.

Но США, как и НАТО, продолжают гнуть свою линию в этом вопросе и ждут, что до 2 августа Россия все же ликвидирует ракет 9М729, чтобы сохранить ДРСМД.

"Россия создала, испытала и развернула свои новые ракеты SSC-8 (классификация НАТО для ракеты 9М729. - "Газета.Ru"), которые способны нести ядерные заряды и могут достичь европейских городов в течение нескольких минут. В итоге в Европе нет новых американских ракет, зато есть российские", - озвучил Столтенберг позицию НАТО. Именно в таком виде она была сформулирована еще в декабре прошлого года.

Несмотря на объявленный пакет мер военного сдерживания России, военный блок все еще считает, что это не осложнит диалог с Москвой в рамках Совета Россия-НАТО (СРН).

По словам генсека НАТО, альянс предложил России провести новую встречу СРН по проблеме ДРСМД 5 июля, чтобы снова призвать российскую сторону ликвидировать свои новые ракетные разработки. Ответа от Москвы пока не поступало.

Столтенберг еще за два дня до этого предупреждал, что НАТО пойдет на ответные меры, если Россия не "вернется" к соблюдению ДРСМД до 2 августа.

"Россия должна до 2 августа контролируемым способом уничтожить свои ракеты SSC-8, которые нарушают договор", - говорил он, напоминая, что у Москвы "осталось всего пять недель", чтобы "сохранить" договор.

Он обещал, что военный блок "примет решение о дальнейших мерах", если Россия не выполнит ультиматум США. Генсек заверял, что ответ альянса будет оборонительным и скоординированным. К тому же, он гарантировал, что военный блок не будет зеркально отражать действия России. По его словам, организация не намерена развертывать новые наземные ядерные ракеты в Европе и не хочет новой гонки вооружений.

Столтенберг также назвал необходимым для европейских стран убедиться, что их системы ПРО эффективны. "Кроме того, эффективные защитные меры означают, что Европа должна добиться технологического превосходства, в том числе в космосе и кибернетическом пространстве, а также в системах искусственного интеллекта", - отметил он.

В ответ на такие заявления замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что в случае материального воплощения угроз НАТО по ДРСМД Россия ответит компенсационными военными мерами.

По его словам, попытки альянса представить происходящее в качестве военно-политического ответа на действия России напоминают пропагандистскую акцию с большим элементом преднамеренной дезинформации мирового сообщества.

Рябков указал на бытующую в военном блоке идеологию двойного подхода к отношениям с Россией, которая заключается в сдерживании в сочетании с диалогом в тех сферах, где НАТО заинтересована в контактах с РФ.

"Не декларируя это в таких терминах, мы проводим аналогичную линию. Мы будем сдерживать агрессивные намерения НАТО, калибровать, очень селективно подходить к тематике диалога с альянсом, которую продвигают члены этой организации", - подчеркнул он.

Замглавы МИД отметил, что Москва изучает намерения НАТО в ситуации с ДРСМД и готова ко всем вариантам развития событий.

"Ответственность за возможное осложнение военно-политической ситуации в Евроатлантике, разумеется, [ляжет] на США и их союзников по альянсу. Именно они вели осознанную линию на слом ДРСМД", - убежден Рябков.

В феврале этого года участие в ДРСМД приостановили обе его стороны - и Россия, и США.

Они обменялись взаимными обвинениями в неисполнении положений договора, после чего первым о приостановке его выполнения со своей стороны объявил Вашингтон. Москва ответила зеркально. Президент США Дональд Трамп заявил, что если до 2 августа Россия не "вернется" к исполнению положений договора, Соединенные Штаты окончательно из него выйдут. Но российская сторона полагает, что США уже давно запланировали выйти из ДРСМД.

Лидия Мисник