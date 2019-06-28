ЦАМТО, 27 июня. Испытания модернизированного ЗРПК "Панцирь-С1М" завершатся в июле этого года, заявил "РИА Новости" индустриальный директор кластера обычных вооружений "Ростеха" Сергей Абрамов.

По его словам, обновленный ЗРПК обладает "существенно более высокими" тактико-техническими характеристиками, позволяющими классифицировать этот комплекс как универсальное средство ПВО средней дальности.

"Понимая высокую заинтересованность заказчиков, наши специалисты в настоящее время выполняют большой объем испытательных мероприятий. Последняя фаза испытаний планируется к завершению в июле этого года", – сообщил С.Абрамов в ходе форума "Армия-2019".