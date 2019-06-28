Израиль размещает новые боевые модули с лазерами и ракетами на границе с Газой

Израильское командование поставило задачу по укреплению границы с сектором Газа. Для этого на одном из участков границы будут модернизированы караульные вышки с применением современных боевых модулей.

Источник изображения: израильское командования

По последним данным, планируется использование боевых модулей "Sentry Tech", в состав вооружения которых входят 7,62-мм пулемёт (может быть заменён на стрелковое оружие другого калибра), а также управляемые ракеты. Кроме того, боевой модуль оснащается лазером, который в одних СМИ заявлен как "боевой", в других – как средство "ослепления".

Караульная башня накрывается бронированным куполом. Управление боевым модулем осуществляет оператор, который получает данные об обстановке в приграничных районах посредством видеокамер, транслирующих "картинку" на монитор. Видеоматериалы могут передаваться в том числе с беспилотных летательных аппаратов.

Караульные башни используются также и для визуального наблюдения за местностью.

Напомним, что ранее в США анонсировали так называемую "сделку века" для "примирения" Израиля и Палестины. В сделке прописаны инвестиции в размере до 50 млрд долларов в течение 10 лет как в экономику Палестины, так и в экономики некоторых соседних стран, включая Египет и Ливан.

Судя по усилению боевой составляющей на границе с Газой, Израиль не верит в позитивный исход американской инициативы.