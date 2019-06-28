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28.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

США с моря и с неба стали следить за "Адмиралом Горшковым"

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Источник изображения: mil.ru

Северное командование вооруженных сил США активно следит за перемещением российского фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков".

Американские военные отказались "обсуждать все предпринятые меры", но заверили, что Командование воздушно-космической обороны Северной Америки осуществляет "воздушные операции", обеспечивающие безопасность США и Канады.

Само северное командование "развернуло военно-морские силы и средства", передает РИА "Новости".

Напомним, фрегат возглавляет группу кораблей российского Северного флота, которая зашла в Гавану.

Сейчас ВМФ России располагает только одним фрегатом проекта 22350 – "Адмирал Горшков" вошел в его состав в июле 2018 года, а к декабрю 2019 года планируется получить второй корабль этого типа – "Адмирал Касатонов".


Антон Антонов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Куба
Россия
США
Продукция
Адмирал Горшков
Проекты
22350
СФ
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