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28.06.2019
ТАСС

В России создают новый плавающий танк на базе самоходной пушки "Спрут"

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"Спрут-СД"
"Спрут-СД".
Источник изображения: © Владимир Смирнов/ТАСС

Машина получит усиленную защиту и иную ходовую часть, рассказали в холдинге "Высокоточные комплексы"

КУБИНКА /Московская область/, 27 июня. /ТАСС/. Новый легкий плавающий танк разрабатывается в России на базе авиадесантной самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1". Об этом сообщил ТАСС в рамках форума "Армия-2019" главный конструктор АО "СКБМ" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы") Сергей Абдулов.

"Ведутся работы по созданию на базе "Спрут-СДМ1" легкого неавиадесантируемого, но плавающего танка. Новая машина получит по сравнению со "Спрутом" усиленную защиту и иную ходовую часть - будет использована торсионная подвеска от БМП-3, являющаяся более надежной и менее прихотливой, чем гидропневматическая у "Спрута", - рассказал он. Конструктор добавил, что "оружие на машине останется прежним".

Он не уточнил название нового проекта.

Самоходная противотанковая установка "Спрут-СДМ1", на базе которой разрабатывается новый танк, вооружена гладкоствольным орудием 2А75М калибра 125 мм и может применять всю номенклатуру отечественных танковых снарядов.

Самоходная пушка также относится отдельными специалистами к классу легких танков. В то же время изначально "Спрут" разрабатывался в интересах ВДВ как самоходка, основное назначение которой - эффективная борьба с современными танками потенциального противника. Кроме того, машина имеет жесткое ограничение по массе в 18 т, так как должна транспортироваться на самолетах Ил-76, а также десантироваться на парашютной системе. В связи с ограничениями по массе бронирование "Спрута" обеспечивает только противопульную защиту.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
БМП-3
Ил-76
Компании
Высокоточные комплексы
СКБМ Курган
СКБМ Самара
Проекты
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