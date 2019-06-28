В России создают новый плавающий танк на базе самоходной пушки "Спрут"

Машина получит усиленную защиту и иную ходовую часть, рассказали в холдинге "Высокоточные комплексы"

КУБИНКА /Московская область/, 27 июня. /ТАСС/. Новый легкий плавающий танк разрабатывается в России на базе авиадесантной самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1". Об этом сообщил ТАСС в рамках форума "Армия-2019" главный конструктор АО "СКБМ" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы") Сергей Абдулов.

"Ведутся работы по созданию на базе "Спрут-СДМ1" легкого неавиадесантируемого, но плавающего танка. Новая машина получит по сравнению со "Спрутом" усиленную защиту и иную ходовую часть - будет использована торсионная подвеска от БМП-3, являющаяся более надежной и менее прихотливой, чем гидропневматическая у "Спрута", - рассказал он. Конструктор добавил, что "оружие на машине останется прежним".

Он не уточнил название нового проекта.

Самоходная противотанковая установка "Спрут-СДМ1", на базе которой разрабатывается новый танк, вооружена гладкоствольным орудием 2А75М калибра 125 мм и может применять всю номенклатуру отечественных танковых снарядов.

Самоходная пушка также относится отдельными специалистами к классу легких танков. В то же время изначально "Спрут" разрабатывался в интересах ВДВ как самоходка, основное назначение которой - эффективная борьба с современными танками потенциального противника. Кроме того, машина имеет жесткое ограничение по массе в 18 т, так как должна транспортироваться на самолетах Ил-76, а также десантироваться на парашютной системе. В связи с ограничениями по массе бронирование "Спрута" обеспечивает только противопульную защиту.