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28.06.2019
ТАСС

Россия предложила Китаю купить новую партию истребителей Су-35

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Су-35
Су-35.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Пекин уже приобрел 24 таких самолета

КУБИНКА /Московская область/, 27 июня. /ТАСС/. Россия предложила Китаю закупить дополнительную партию новейших истребителей Су-35. Об этом сообщили ТАСС в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) в рамках форума "Армия-2019".

"Ожидаем ответ от китайской стороны на наши предложения относительно закупки современных видов вооружения и военной техники российского производства, в том числе дополнительной партии самолетов Су-35", - сказали в ведомстве.

Китай стал первым покупателем российских истребителей Су-35. Контракт стоимостью около $2,5 млрд на 24 самолета был подписан в 2015 году. Сделка также предусматривает поставки наземного оборудования и резервных двигателей.

Как проинформировали ТАСС в ФСВТС в апреле, поставка всех 24 Су-35 в КНР по первому контракту завершена.

Сверхзвуковой истребитель поколения "4++" Су-35С разработан на базе самолета Су-27. Масса Су-35С составляет 19 т, практический потолок - 20 км, максимальная скорость - 2500 км/ч, экипаж - один человек. Вооружение - авиапушка калибра 30 мм, до 8 т боевой нагрузки (ракеты и авиабомбы разных типов).

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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