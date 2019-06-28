Защитный форум: на "Армии" иностранцам показали рассекреченное оружие

В первые два дня работы Международного военно-технического форума "Армия-2019" в нем приняли участие 50 тыс. представителей предприятий ВПК, ученых, госзаказчиков и экспертов. Прибыли 120 иностранных делегаций. На выставке представлены как стоящие на вооружении системы, так и абсолютные новинки. Среди них боевая машина С-300 "Витязь", усовершенствованный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ", а также беспилотники "Корсар" и "Охотник".

В первые два дня работы Международного военно-технического форума "Армия-2019" в нем приняли участие 50 тыс. представителей предприятий ВПК, ученых, госзаказчиков и экспертов. Прибыли 120 иностранных делегаций. На выставке представлены как стоящие на вооружении системы, так и абсолютные новинки. Среди них боевая машина С-300 "Витязь", усовершенствованный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ", а также беспилотники "Корсар" и "Охотник".

"Витязь" без секретов

Форум проходит на трех подмосковных площадках: на базе военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот", аэродроме Кубинка и полигоне Алабино. Одно из главных отличий от предыдущих четырех форумов заключается в том, что зарубежным гостям технику показывают не только в статичном режиме, но и на полигонах, где машины наглядно демонстрируют реальные огневые и маневренные возможности.

Неожиданными новинками выставки-форума стали зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ" и зенитная ракетная система С-350 "Витязь". До недавнего времени эти боевые машины носили гриф "Секретно".

Как и ранее заявляло Минобороны, С-350 заменят в арсенале российских Воздушно-космических сил системы С-300. "Витязь" не имеет аналогов в мире. Преимущества машины — высокая скорость, проходимость и большой боекомплект новейших ракет. Система способна за считаные часы совершать марши на десятки километров по пересеченной местности. Экипажам требуется всего несколько минут, чтобы привести "Витязь" в боевую готовность.

На пусковой установке С-350 находится 12 зенитных ракет. Каждая способна поражать цели на высотах от нескольких метров до десятков километров. Поэтому "Витязь" легко справится как с самолетами пятого поколения F-22 и F-35, так и с беспилотниками и даже с баллистическими и крылатыми ракетами. Вокруг охраняемого объекта "триста пятидесятая" система создает непроницаемый купол в радиусе десятков километров.

Шесть лет назад опытный образец "Витязя" демонстрировался в рамках Московского авиакосмического салона. Сейчас же военные показали готовую боевую машину, которая успешно прошла все испытания.

Крепкий "Панцирь"

Вторая новинка выставки — зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ" — призвана обеспечить защиту сверхдальнобойных систем С-500 от крылатых ракет и ударных беспилотников. Машина выполнена на базе бронеавтомобиля "Тайфун". Комплекс использует не имеющие аналогов зенитные ракеты, скорость которых близка к гиперзвуковой. Для того чтобы поразить цель на дальности 20–30 км, ей требуется всего несколько секунд.

Были представлены на форуме и новейшие беспилотники "Корсар" и "Охотник". "Корсар" уже участвовал в параде Победы в прошлом году, но сейчас демонстрируется не опытный экземпляр, а серийная боевая машина. Новейший дрон получил на вооружение бортовой миниатюрный радиолокатор, а значит, от "всевидящего ока" "Корсара" противник не скроется даже ночью и в плохую погоду.

Ударный беспилотный летательный аппарат тяжелого класса "Охотник" был представлен только в качестве уменьшенной модели, но и она позволяет понять, насколько опасна для вероятного противника эта машина. Выполненный по технологии стелс, "Охотник" практически невидим для радиолокаторов: перехватить его зенитным системам и самолетам-истребителям будет тяжело. В нижней части фюзеляжа находятся отсеки для вооружения. "Охотник" способен "накрыть" с высокой точностью цели управляемыми бомбами и крылатыми ракетами.

Также на форуме были представлены другие современные российские вооружения, разработанные для разных родов войск. В том числе артиллерийские системы для ВДВ, самоходное орудие "Лотос" с системой автоматического наведения и 82-миллиметровый самоходный миномет "Дрок". Впервые представлен комплекс ремонта авиатехники вне аэродромов базирования. Для его доставки в нужный район достаточно одного транспортного самолета Ил-76.

Киберугрозы

В первый день работы на форуме выступил министр обороны Сергей Шойгу. Он обратил внимание на агрессивную информационную политику ряда западных стран по отношению к Россию. По его словам, это связано с тем, что наша страна вернула себе утраченный после распада СССР статус второго мирового полюса.

Глава Минобороны также выразил надежду, что депутаты Госдумы поддержат законопроект о санкциях за снос и осквернение памятников защитникам Отечества за рубежом, разработанного военным ведомством.

Первый замминистра обороны Руслан Цаликов затем рассказал, как США стремительно наращивают усилия в киберпространстве и активно ведут там наступательные операции. Он напомнил, что кибервойска получили право атаки на соцсети и энергосистемы без санкции президента США.

Руководитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков раскрыл данные о кибератаках на информационные ресурсы военного ведомства: их количество ежегодно увеличивается в среднем на 12%. Игорь Конашенков сообщил, что за последние семь лет специалисты Минобороны отразили более 25 тыс. кибератак.