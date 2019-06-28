Войти
28.06.2019
Известия.ru

В Boeing 737 MAX обнаружен новый опасный дефект

321
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Ting Shen/Xinhua

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обнаружило в самолетах Boeing 737 MAX новый потенциальный источник риска, пишет 26 июня Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, фактор, способный привести к крушению, обнаружили в ходе испытаний на тренажерах. В чем именно заключается риск, не уточняется.

ФАУ постановило немедленно устранить источник опасности.

Из-за обнаруженной неполадки проведение сертифицированных испытательных полетов модели 737 MAX придется отложить минимум до 8 июля.

В настоящее время в США и ряде стран мира полностью приостановлена эксплуатация Boeing 737 MAX. Причиной стали обнаруженные неполадки с датчиками угла атаки, предположительно из-за которых произошли авиакатастрофы в Эфиопии 10 марта и в Индонезии в октябре прошлого года.

В совокупности погибли 346 человек.

23 июня сообщалось, что более 400 пилотов обратились в суд с общим иском против авиастроительной корпорации Boeing за сокрытие дефектов в самолетах Boeing 737 MAX.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
США
Эфиопия
Продукция
Boeing-737
Компании
Boeing
Похожие новости
04.06.2019
Азербайджан вышел из миллиардной сделки с "Боингом"
29.03.2019
Авиарегулятор США заявил о безопасности Boeing 737 MAX
22.03.2019
Boeing разработает новое ПО для управления полетами 737 MAX
18.03.2019
Boeing представила самый длинный в истории самолет
15.03.2019
Последний Boeing — трудный самый: российские перевозчики отказываются от 737 МАХ 8
15.03.2019
В США нашли сходства между катастрофами Boeing 737 Max
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.06 11:35
  • 5
Колеса будущей войны
  • 28.06 11:33
  • 1
Mitsubishi приобретает программу реактивных региональных самолетов компании Bombardier
  • 28.06 11:33
  • 1
В России создают новые плавающие бронемашины на замену БМП-3Ф и БТ-3Ф
  • 28.06 10:24
  • 5
ОСК представляет на "Армии-2019" многоцелевой фрегат
  • 28.06 09:56
  • 1
Минобороны получит 76 истребителей Су-57
  • 28.06 09:36
  • 1
Источник: РЛС "Воронеж-СМ" планируется построить в Крыму к концу 2020 года
  • 28.06 08:50
  • 2
Путин пообещал оснастить ВС России новейшей военной техникой в ближайшие годы
  • 28.06 08:40
  • 5
Представлены проекты ядерных реакторов на автомобильном шасси
  • 28.06 07:40
  • 6
Технополис "Эра" разработал беспилотник в виде полярной совы
  • 28.06 03:57
  • 4
ВМФ России получит две атомные подлодки "Ясень-М" по новому госконтракту
  • 28.06 01:44
  • 3
Чемезов сообщил о готовности "Ростеха" к возможному снижению гособоронзаказа
  • 28.06 01:43
  • 1
Еще один подарок Трампа Нетаньяху: США закупают "Железный купол"
  • 28.06 01:32
  • 3
Создание боевой экипировки "Сотник" начнется в 2020 году
  • 28.06 00:48
  • 42
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 28.06 00:35
  • 18
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео