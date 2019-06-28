В Boeing 737 MAX обнаружен новый опасный дефект

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обнаружило в самолетах Boeing 737 MAX новый потенциальный источник риска, пишет 26 июня Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, фактор, способный привести к крушению, обнаружили в ходе испытаний на тренажерах. В чем именно заключается риск, не уточняется.

ФАУ постановило немедленно устранить источник опасности.

Из-за обнаруженной неполадки проведение сертифицированных испытательных полетов модели 737 MAX придется отложить минимум до 8 июля.

В настоящее время в США и ряде стран мира полностью приостановлена эксплуатация Boeing 737 MAX. Причиной стали обнаруженные неполадки с датчиками угла атаки, предположительно из-за которых произошли авиакатастрофы в Эфиопии 10 марта и в Индонезии в октябре прошлого года.

В совокупности погибли 346 человек.

23 июня сообщалось, что более 400 пилотов обратились в суд с общим иском против авиастроительной корпорации Boeing за сокрытие дефектов в самолетах Boeing 737 MAX.