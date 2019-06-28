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28.06.2019
Интерфакс-АВН

Помпео заявил о возможности войны с Ираном, только если Тегеран сделает такой выбор

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Государственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео.
Источник изображения: В© AP Photo, Attila Kisbendek/Pool Photo via AP

Дели. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Война между США и Ираном может быть только если такой выбор сделает Тегеран, сообщил в среду госсекретарь США Майк Помпео.

"Америка сделала все, чтобы снизить напряженность в отношениях с Ираном. Если будет конфликт, если будет война, он будет, потому что иранская сторона сделала такой выбор", - сказал Помпео в интервью изданию "Индия тудей".

Кроме того, госсекретарь выразил надежду, что иранская сторона верно понимает намерения Трампа.

"Я надеюсь, что они не станут ошибочно воспринимать президента Трампа как человека, который не будет защищать американские интересы", - отметил он.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном значительно обострились на прошлой неделе, когда иранские военные сбили американский беспилотник в районе Ормузского пролива. При этом США утверждают, что летательный аппарат не вторгался в иранское воздушное пространство. Иранцы же заверяют, что сбили дрон, когда тот находился над иранскими территориальными водами.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Индия
Иран
США
Проекты
БПЛА
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