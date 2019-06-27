Помпео заявляет о беспокойстве США в связи с планами Индии купить российские С-400

Дели. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что на переговорах с властями Индии он говорил о беспокойстве Вашингтона в связи с планами Индии приобрести российские комплексы ПВО С-400.

"Мы выразили нашу обеспокоенность по поводу систем ПВО С-400. Мы говорим откровенно о наших рисках и опасениях", - сказал Помпео в интервью изданию "Индия тудей".

Газета отмечает, что ранее Помпео провел встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, с его советником по вопросам национальной безопасности Аджитом Довалом и с главой МИД Субраманиямом Джайшанкаром.

В октябре 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти полковых комплектов системы ПВО дальнего действия С-400 "Триумф", сумма сделки превышает $5 млрд.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что США предостерегали Индию от покупки С-400.