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28.06.2019
ТАСС

В ФСВТС заявили, что поставки российского оружия в страны СНГ осуществляются за рубли

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Иллюстрация на тему госзакупок. Источник: Известия.

В службе отметили, что рублями рассчитываются более 10 лет

КУБИНКА /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Оплата поставок российской оборонной продукции в страны Содружества Независимых Государств (СНГ) осуществляются за рубли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) в рамках 5-го международного военно-технического форума "Армия-2019".

"Сделки в национальных валютах осуществляются уже достаточно давно. Так, более 10 лет поставки в страны СНГ осуществляются за российские рубли. Расчеты за поставки в рамках договоров о развитии военно-технического сотрудничества также ведутся в российской валюте", - информировали в ФСВТС.

С большинством партнеров России на мировом рынке вооружений постоянно проводится работа по совершенствованию форм и методов расчетов. "В том числе рассматривается возможность отхода от долларовых расчетов, использование нетрадиционных форм расчетов, расчетов в национальных валютах и переход на собственную платежную систему", - добавили в ведомстве.

Международный форум "Армия-2019" проходит в Кубинке с 25 по 30 июня.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
ФСВТС РФ
Проекты
АРМИ-20XX
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