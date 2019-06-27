The National Interest (США): я только что вернулся с переднего края НАТО в Прибалтике (где у всех на уме была Россия)

Бывший посол США в Киеве съездил в Литву и вернулся в боевом настроении. Он оценивает готовность литовской армии к тому, чтобы удержать "агрессию" РФ на первых порах, пока не подойдут главные силы НАТО (в Литве уже есть батальоны блока). Сама "агрессия" ожидается в связи с какими-то "высказываниями Кремля", которые не приводятся по простой причине: постсоветская Россия никогда не угрожала Литве.

Военное вторжение России в прибалтийские страны маловероятно. Однако литовцы не могут игнорировать недавние высказывания Кремля и осуществляемую в России вот уже пять лет модернизацию неядерных сил.

После 2014 года в странах Прибалтики сделано очень многое для улучшения ситуации в оборонной сфере, однако НАТО может предпринять некоторые довольно скромные шаги для дальнейшего совершенствования сил сдерживания и обороны этого региона. Об этом говорится в докладе Майкла О'Хэнлона (Michael O'Hanlon) и Кристофера Скалубы (Christopher Skaluba), составленном в результате ознакомительной поездки сотрудников Атлантического совета в Литву. Атлантический совет включил меня в состав членов делегации, которая начала свою поездку с литовской столицы Вильнюса, побывала в воинских частях, действующих в полевых условиях, а также в порту Клайпеды. Я в основном согласен с комментариями Майка и Криса, и дополнил их некоторыми собственными наблюдениями, которые изложены ниже.

Во-первых, можно понять, почему высшее военно-политическое руководство Литвы так обеспокоено вопросами безопасности своей страны. У Литвы непростая история в составе России и Советского Союза. Кое-кто в Вильнюсе полагает, что Москва считает прибалтийские государства "временно утраченными территориями".

Военное вторжение России в прибалтийские страны маловероятно. Однако литовцы не могут игнорировать даже малую вероятность в свете недавних высказываний Кремля, осуществляемой в России вот уже пять лет модернизации неядерных сил и регулярно проводимых учений, а также наблюдая за тем, как Москва силой захватила Крым и инициировала конфликт в Донбассе.

Когда Министерство национальной обороны Литвы смотрит на свое географическое окружение, оно видит конкретные основания для беспокойства. Россия наращивает свое военное присутствие в калининградском эксклаве, находящемся на юго-западной границе Литвы. Литовское военное ведомство полагает, что в настоящее время в Калининградской области размещено 20 000 российских военнослужащих, включая часть морской пехоты, а также многочисленные средства воспрещения доступа/блокирования зоны, такие как современные зенитно-ракетные комплексы. По оценкам литовцев, российские военные могут начать крупное наземное наступление с востока со стороны Белоруссии (там граница проходит в 30 километрах от центра Вильнюса). Этим войскам оказывает поддержку 120-тысячная группировка Западного военного округа, в том числе, танковая армия. У России в этом регионе находятся значительные силы и средства авиации, а также боевые корабли в Балтийском море.

Литва, со своей стороны, может мобилизовать 14 000 солдат и матросов (четыре тысячи из них - это служащие всего девять месяцев призывники). Их поддержит резерв из 5 000 добровольцев, аналогичный национальной гвардии США. По программе Усиленного передового присутствия Североатлантического альянса в Литве находятся 1 300 военнослужащих НАТО под командованием Германии. В составе этой тактической группы немцы, голландцы и чехи. Кроме того, ВВС стран НАТО по очереди направляют в Литву небольшие истребительные эскадрильи, которые проводят воздушное патрулирование в небе Прибалтики.

Во-вторых, у Литвы есть логичный план по укреплению своей обороноспособности. Министерство национальной обороны разумно и эффективно расходует выделяемые на военные цели деньги. Литва сегодня выполняет требование НАТО, выделяя на оборону два процента от своего ВВП. За последние шесть лет она утроила военные ассигнования. Избегая приобретения дорогостоящей техники, такой как самолеты F-16, военное ведомство сосредоточилось на повышении боевых возможностей двух основных частей из состава сухопутных войск - механизированной бригады и недавно сформированной моторизованной бригады. В рамках основных программ военных закупок армия в последние три года приобретает боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки и зенитно-ракетные комплексы малой дальности, оснащая ими эти бригады.

В случае начала войны литовские войска, скорее всего, будут вести сковывающие оборонительные действия, ожидая подхода натовских подкреплений. Министерство обороны и Министерство транспорта совместно расширяют возможности страны по приему натовских войск. В частности, они совершенствуют бескрановые погрузочно-выгрузочные мощности клайпедского порта и строят железную дорогу с европейской шириной колеи из Польши до главной базы механизированной бригады Литвы. Благодаря новой железной дороге на польско-литовской границе не надо будет менять вагонные колесные пары, что требует немало времени. Далее эта ветка протянется на север до Латвии и Эстонии.

В-третьих, литовцы высоко ценят усиленное передовое присутствие НАТО в виде тактической группы Североатлантического альянса. Эта группа полностью интегрирована в литовскую бригаду "Железный волк", и в военное время перейдет под ее боевое управление. Натовские военнослужащие действуют в составе этой группы на ротационной основе. Они дислоцируются и проводят боевую подготовку бок о бок с основными подразделениями этой бригады.

Есть один важный вопрос. Если российские войска перейдут границу, и бригада "Железный волк" вступит в бой, то насколько быстро займет свои позиции рядом с ней тактическая группа НАТО? Чтобы сделать это, ей понадобится приказ НАТО и наверняка указания из Берлина, Гааги и Праги. Хотелось бы надеяться, что эти указания поступят оперативно на самом раннем этапе кризиса, чтобы тактическая группа НАТО могла развернуться в боевые порядки без промедления. Она существенно усилит боевые возможности литовской армии, поскольку в ее составе действует единственное в стране танковое подразделение.

В-четвертых, хотя Вильнюс рад военному присутствию НАТО, литовцам очень хотелось бы видеть у себя американский компонент. Боевая группа американской танковой бригады развернута в Польше на ротационной основе, и американские военные могут периодически направлять танковую роту в Литву (а также в Латвию и Эстонию). Такая ротация является весьма полезной, поскольку это по сути военные учения, на которых отрабатывается переброска войск на усиление из Польши в Литву через Сувалкский коридор.

Литва движется в правильном направлении, укрепляя свой оборонительный потенциал, и в последние шесть лет она осуществляет вполне разумные действия и составляет логичные планы на будущее. Как отмечают Майк и Крис, скромные шаги со стороны НАТО и, я бы добавил, со стороны США, могут существенно укрепить силы сдерживания и обороны в Прибалтике.

Стивен Пайфер (Steven Pifer)