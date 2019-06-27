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27.06.2019
ТАСС

Число кибератак на ресурсы Минобороны увеличилось почти на 60% за шесть лет

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Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга о процессе мирного урегулирования в Сирии. 31 октября 2018
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга о процессе мирного урегулирования в Сирии. 31 октября 2018.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Руководитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны Игорь Конашенков отметил, что ежегодно число атак растет в среднем на 12%

КУБИНКА /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Рост кибератак на информационные ресурсы Минобороны России за последние шесть лет составил почти 60%. Об этом сообщил руководитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на круглом столе, посвященном актуальным вопросам информационного противодействия, в ходе форума "Армия-2019".

"За шесть лет число попыток выведения из строя объектов критической информационной инфраструктуры выросло на 57%", - подчеркнул генерал.

По его словам, количество атак ежегодно увеличивается в среднем на 12%.

Конашенков отметил, что Минобороны нейтрализовало свыше 25 тыс. вторжений на информационные ресурсы ВС с 2013 года.

Он отметил, что Минобороны регулярно сталкивается "с различными попытками внешнего информационно-технического воздействия" на системы ведомства, интернет-ресурсы и в том числе на телеканала "Звезда".

"С 2013 года в рамках функционирования ведомственной системы защиты информации выявлено и нейтрализовано более 25 тыс. попыток вторжений на информационные ресурсы Вооруженных сил", - сказал Конашенков.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
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Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Проекты
АРМИ-20XX
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