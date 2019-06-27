Минобороны располагает данными о готовящихся в СМИ вбросах против военного руководства РФ

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что по мере укрепления роли России в мире нападки на ВС и на военное руководство будут усиливаться

КУБИНКА /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Минобороны РФ располагает информацией о готовящихся в СМИ кампаниях против представителей руководящего состава Вооруженных сил России всех уровней. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на круглом столе, посвященном актуальным вопросам информационного противодействия, в ходе форума "Армия-2019".

"Хочу отметить: мы понимаем, что по мере укрепления роли России в мире нападки на ВС и на военное руководство будут только усиливаться. При этом в ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава Вооруженных сил России всех уровней - от командования соединений, объединений, родов войск и видов до непосредственно военно-политического руководства", - сказал Конашенков.

Он отметил, что военное ведомство привержено честной и открытой работе. "Но те, кто будет использовать против нас грязные методы информационной борьбы, должны знать, что их действия не останутся без адекватного ответа", - подчеркнул генерал.

Он также сообщил, что у военного ведомства на сегодняшний день есть достоверная информация о том, что отдельными государствами через конкретные СМИ ведется скоординированная работа, направленная на дискредитацию российских политиков и общественных деятелей, предпринимателей, журналистов, блогеров. "Осуществляется непрерывный сбор и комплексный анализ информации - в первую очередь персональной", - добавил генерал.

Дискредитация политики РФ в странах постсоветского пространства

Агентство США по глобальным медиа вкладывает десятки миллионов долларов в год на дискредитацию российской политики в странах постсоветского пространства, отметил Конашенков. Речь идет в том числе в Грузии, Молдавии, Украине.

"Примером того, как из единого центра координируется подрывная работа в медиасфере, может служить деятельность Агентства США по глобальным медиа. Согласно официальной информации, эта правительственная организация с бюджетом не менее $800 млн в год должна доносить так называемую правдивую информацию людям во всем мире, якобы в поддержку демократии и свободы. На самом же деле одна из основных задач агентства - дискредитация российской политики среди населения России и бывших советских республик", - сказал он.

"На финансирование подконтрольных агентству ресурсов "Голос Америки" и "Радио Европы" (оно же радио "Свободная Европа") только в странах СНГ ежегодно тратятся десятки миллионов долларов", - подчеркнул официальный представитель Минобороны.

Он отметил, что только на реализацию этих целей в России направляется более $14 млн в год, в Грузии, Молдавии и на Украине - более $20 млн.

При этом через дипломатические представительства в странах СНГ оказывается всевозможная помощь местным неправительственным организациям, осуществляется финансирование СМИ, которые называют себя независимыми, но продвигают западную позицию.

"Кроме того, молодым журналистам и блогерам, общественным активистам предоставляется возможность обучения в зарубежных учебных заведениях, прохождения курсов и стажировок. В отдельных случаях происходит их переманивание на свою сторону вплоть до предоставления вида на жительство в зарубежных государствах. Читатели подчас даже не догадываются, что авторы этих публикаций постоянно живут и работают за границей", - рассказал генерал.

Журналистские проекты с антироссийсим уклоном

Западные страны оказывают активную поддержку любым антироссийским проектам в области расследовательской журналистики, отметил Конашенков.

"Оказывается активная поддержка любым проектам так называемой расследовательской журналистики с антироссийским уклоном. В пример можно привести организацию Bellingcat, которая, кстати сказать, была создана всего за два дня до катастрофы Boeing MH-17, - сказал Конашенков. - Несмотря на отсутствие у этой организации опыта и репутации, ее неподтвержденные и ангажированные данные были широко растиражированы крупнейшими западными СМИ, после чего использованы для обвинений в адрес России".

По его словам, лояльные Западу представители российского медиасообщества приглашаются на зарубежные семинары, где участников обучают инструментарию и методологии ведения подрывной информационной работы, включая нелегальные приемы сбора компрометирующей информации и сохранения собственной анонимности, учат находить и раздувать негатив там, где его нет.

Другим примером информационного давления на РФ генерал назвал обвинения западных СМИ в адрес сирийского правительства в применении химоружия, разоблаченные различными источниками, в том числе непосредственными участниками инсценировок и даже сотрудником ОЗХО, который принимал участие в расследовании. "Однако, в отличие от растиражированных обвинений, никаких разоблачений или опровержений эти СМИ не публиковали", - констатировал руководитель департамента.

"Нужно признать, что насаждавшийся нам с 1990-х годов постулат о демократичности, независимости и объективности западных СМИ сегодня абсолютно развенчан. Это понимают и наши недоброжелатели. Поэтому нередко для деструктивного информационного воздействия используются не зарубежные, а отдельные российские СМИ, которые зачастую при освещении событий, связанных с деятельностью Вооруженных сил России, даже не пытаются разобраться в ситуации", - сказал Конашенков.

По его словам, результаты анализа позволяют объективно выделить целый ряд ресурсов, которые чаще других тиражируют вбросы западных СМИ в российском медиапространстве и намеренно игнорируют официальные заявления и опровержения. "К сожалению, в этих СМИ доля публикаций, транслирующих западную позицию, составляет больше половины всех материалов. В частности, в мае тиражировались обвинения в адрес Сирии и России в использовании химического оружия. Мы предупреждали о готовящихся провокациях со стороны боевиков за несколько дней до появления этих обвинений в западных СМИ, опровергали их и после опубликования. Но данные СМИ как по команде наши заявления проигнорировали", - подчеркнул генерал.

Призыв к журналистам

Конашенков от лица Минобороны призвал журналистов соблюдать журналистские принципы достоверности и объективности при публикации информации. "Представители медиаиндустрии должны понимать и осознавать уровень своей профессиональной ответственности. СМИ неспроста называют "четвертой властью". Журналисты в силу специфики и особого значения их деятельности имеют права, несопоставимые с обычными гражданами или организациями. Это закреплено в международных и федеральных правовых актах, и, кстати, в нормативных документах Минобороны России. Поэтому и ответственность СМИ перед законом и перед гражданами, которые им доверяют, не должна быть пустым звуком", - сказал он.

По словам генерала, отдельные представители медиаиндустрии "зачастую пренебрегают основными принципами журналистики - достоверностью и объективностью информирования общества".

"В этих условиях вряд ли удивительно, что редакции отдельных СМИ не только не ставят перед собой никаких социальных целей и задач, как это было раньше, но и не выполняют своих элементарных обязанностей, определенных законом, - проверять распространяемую информацию, опубликовывать опровержения, если информация не соответствует действительности", - подчеркнул генерал.

Он отметил, что сегодня расширяется негативная практика, когда отдельные российские СМИ в своих публикациях ссылаются на всевозможные анонимные телеграм-каналы, которые сами не являются СМИ и не несут никакой ответственности за публикуемую информацию. "Некоторые вполне осознанно используют ссылки на анонимные Telegram-каналы в качестве инструмента обхода требований, чтобы уйти от ответственности", - добавил руководитель департамента.

О форуме

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.