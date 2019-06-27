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27.06.2019
ТАСС

Путин 27 июня посетит форум "Армия-2019" и прием в честь выпускников военных вузов

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

В Кремле сообщили, что в присутствии президента пройдет церемония обмена соглашениями, подписанными в рамках форума

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг, 27 июня, осмотрит экспозиции инновационных военных разработок на форуме "Армия-2019". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин посетит международный военно-технический форум "Армия-2019". Глава государства осмотрит экспозиции инновационных разработок в военной области и образцы высокотехнологичной спецтехники военного, двойного и гражданского назначений", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается также, что в присутствии президента пройдет церемония обмена соглашениями, подписанными в рамках форума.

Кроме того, 27 июня Путин будет присутствовать на приеме в честь выпускников высших военно-учебных заведений, который ежегодно проводится в Кремле. На прием приглашены 800 лучших выпускников 59 вузов Минобороны России, МВД России, ФСБ России, ФСО России, МЧС России, Росгвардии и ФСИН России. Наряду с российскими военнослужащими на приеме будут присутствовать 40 иностранных военнослужащих - выпускников вузов Минобороны России.

Форум "Армия-2019"

Пятый международный военно-технический форум "Армия-2019" проходит в период с 25 по 30 июня на базе Конгрессно-выставочного центра парка "Патриот", аэродроме "Кубинка" и полигоне "Алабино", в котором принимают участие около 1300 предприятий. В мероприятиях форума участвуют более 100 делегаций иностранных государств.

Научно-деловая программа форума предусматривает проведение более 170 мероприятий по наиболее актуальным проблемам обеспечения обороны государства, развития международного военного, военно-технического и военно-экономического сотрудничества.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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