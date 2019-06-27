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27.06.2019
ТАСС

"Рособоронэкспорт" заявил, что Каракас исполняет все обязательства по оружейным контрактам

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Российские военные советники остаются в Венесуэле
Российские военные советники остаются в Венесуэле.
Источник изображения: Olga Sokolova/Russian Look/Global Look Press

Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев отметил, что между российской и венесуэльской сторонами "наметился рабочий тренд"

КУБИНКА /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Венесуэла продолжает исполнять обязательства по договорам военно-технического сотрудничества с Россией. Об этом сообщил журналистам в среду гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

"Мы продолжаем исполнять контракт. Наметился рабочий тренд. Мы в графике, который согласован. Несмотря на все экономические трудности, венесуэльская сторона выполняет обязательства", - сказал Михеев.

По словам главы "Рособоронэкспорта", российские специалисты находятся на точках, осуществляются поставки, технологический монтаж.

Форум "Армия-2019" открылся во вторник и продлится до 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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РОЭ
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Михеев Александр
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АРМИ-20XX
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