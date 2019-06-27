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27.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Названы сроки строительства в Крыму новой РЛС

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Voronej-M
РЛС СПРН 77Я6 "Воронеж-М", объект 4524, п.Лехтуси, Ленинградская область, 08.08.2009 г. (фото из архива RussianArms.Ru, http://fotki.yandex.ru).

Источники в оборонно-промышленном комплексе на форуме "Армия-2019" рассказали о подписании в 2019 году контракта на строительство под Севастополем радиолокационной станции "Воронеж-СМ", сдать которую планируют в 2020 году.

"Контракт на строительство РЛС "Воронеж" заключат в течение 2019 года", – передает ТАСС слова источника.

Еще один источник заявил, что по плану строительство новой РЛС в Крыму должно быть завершено к концу 2020 года.

"К декабрю 2020 года станция в Крыму должна быть сдана", – заявил источник, отметив, что если подписание контракта задержится, то и сроки сдачи будут перенесены.

Напомним, в конце ноября 2018 года генконструктор СПРН Сергей Боев заявил, что в районе Севастополя в 2019 году начнется строительство новейшей радиолокационной станции "Воронеж" системы предупреждения о ракетном нападении.

Ранее стало известно о том, что на боевое дежурство на севере Крыма заступил четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф".


Дмитрий Зубарев

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  • В новости упоминаются
Продукция
77Я6 Воронеж
С-400 Триумф
Персоны
Боев Сергей
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
СПРН
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