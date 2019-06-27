ВМС Бразилии снимут с вооружения несколько боевых кораблей

ЦАМТО, 26 июня. ВМС Бразилии снимут с вооружения два боевых корабля, которые в настоящее время не эксплуатируются, поскольку, по результатам оценки, проведение их ремонта и модернизации обойдется слишком дорого.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, первым 28 июня из боевого состава флота будет выведен головной фрегат серии (F40) "Нитерой". Корабль был построен в Великобритании компанией Vosper Thornycroft, принят на вооружение 20 ноября 1976 года и выведен из эксплуатации в 2015 году. С тех пор он находится на консервации у причала.

Вторым, 18 сентября, должен быть снят с вооружения корвет (V31) "Жасегуай", являющийся вторым кораблем серии "Иньяума". Он был принят на вооружение 2 апреля 1991 года и не эксплуатируется около четырех лет.

Проанализировав варианты восстановления данных кораблей, командование ВМС Бразилии приняло решение, что проведение данных работ нерентабельно.

Из класса "Нитерой" в настоящее время эксплуатируются только корабли (F45) "Униау" и (F44) "Индепенденсиа", которые планируется модернизировать. Корабль (F41) "Дефенсора", который не эксплуатируется с 2010 года, также, вероятно, будет модернизирован и возвращен в строй. Сроки службы двух других кораблей серии, (F42) "Конституисау" и (F43) "Либерал", истекли, но они все еще находятся в эксплуатации. По данным источников издания, эти два корабля, вероятно, также будут сняты с вооружения. Как ожидается, модернизированные фрегаты будут эксплуатироваться до 2028 года.

Что касается кораблей класса "Иньяума", то (V-33) "Франтин" был снят с вооружения в 2013 году, а (V-32) "Жулио де Норонья" выведен из эксплуатации.

В боевой состав бразильского флота также входят корвет (V-34) "Барросо", фрегаты F46 "Гринхаф" и (F49) "Рэдмэйкер" класса "Тип-22"", которые будут выведены из эксплуатации к 2022 году, и три патрульных корабля класса "Амазонас".

Единственной реализуемой в настоящее время программой строительства новых кораблей является закупка четырех корветов класса "Тамандаре". Переговоры по данному вопросу ведутся с консорциумом Aguas Azuis и, как ожидается, контракт будет подписан до конца текущего года.