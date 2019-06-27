Источник: ходовые испытания носителя "Посейдона" АПЛ "Белгород" начнутся в апреле 2020 г.

Как сообщили в оборонно-промышленном комплексе, в конце того же года планируется передать атомную подводную лодку флоту

КУБИНКА /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Первый носитель глубоководных необитаемых аппаратов "Посейдон" - атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения "Белгород" выйдет на заводские ходовые испытания ориентировочно в апреле 2020 года. Об этом ТАСС в среду в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2019" сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Лодка выйдет на заводские ходовые испытания ориентировочно в апреле 2020 года, сразу как позволит ледовая обстановка в Белом море", - сказал он.

По его словам, "в конце того же года планируется передать "Белгород" флоту".

Подводная лодка "Белгород"

Церемония вывода атомной подводной лодки "Белгород" проекта 09852 из эллинга и спуска на воду прошла на "Севмаше" (входит в ОСК) 23 апреля.

Как сообщал ранее ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, испытания ядерного реактора и швартовые испытания подлодки запланированы на 2019 год. В 2020 году, отмечал собеседник агентства, состоятся заводские ходовые и государственные испытания субмарины, а в конце того же года "Белгород" должен быть передан флоту.

По данным другого источника ТАСС в "оборонке", новая подводная лодка сможет нести на борту шесть стратегических беспилотных аппаратов.

Атомная подводная лодка "Белгород" первоначально строилась по проекту 949А "Антей" (однотипный с "Курском" носитель крылатых ракет). Она была заложена на "Севмаше" 24 июля 1992 года, 20 декабря 2012-го ее перезаложили по проекту 09852. Технические характеристики спецподлодки засекречены и на сегодняшний день неизвестны. В ноябре 2018 года в Минобороны РФ сообщили о формировании экипажа "Белгорода".