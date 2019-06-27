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27.06.2019
ЦАМТО

Союзмаш России и предприятия ОПК Ярославской области наращивают совместные усилия по экспорту продукции региона

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ПАО "Ярославский радиозавод"
ПАО "Ярославский радиозавод".
Источник изображения: www.yarz.ru

ЦАМТО, 26 июня. Совещание на тему "Диверсификация производства: проблемы, экспортный потенциал, содействие предприятиям ОПК по выводу на внешние рынки высокотехнологичной экспортоориентированной продукции" прошло 25 июня в рамках МВТФ "Армия-2019".

В совещании, организованном по инициативе генерального директора входящего в Госкорпорацию Ростех АО "Рособоронэкспорт" Александра Михеева, также занимающего должность заместителя председателя Союза машиностроителей России и являющегося куратором Ярославского регионального отделения Союза, приняли участие заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев, председатель Ярославского регионального отделения ООО "СоюзМаш России" Виктор Поляков и руководители предприятий промышленности региона.

"Ярославская область вносит весомый вклад в функционирование Союзмаша и российского ОПК в целом. Но сегодня нам нужно совместно определить новые точки роста, предметно для каждой продуктовой линейки каждого предприятия, и исходя из потребностей конкретных зарубежных региональных рынков. Предприятия промышленности также должны понимать, что Рособоронэкспорт – это не только экспортно-импортные операции, это еще и широчайшие возможности для развития, от привлечения банковских кредитов и зарубежных инвестиций, до поставок в другие страны, в том числе гражданской продукции, например, через офсетные программы", – заявил в ходе заседания А.Михеев.

Участники совещания обсудили задачи предприятий на перспективу, уделив наибольшее внимание вопросам диверсификации производств и дальнейшему наращиванию экспортных возможностей высокотехнологичной промышленности Ярославской области. Также они посетили стенды ярославских предприятий, участвующих в форуме "Армия-2019".

Справочно:

Александр Михеев занимает должность заместителя председателя Союза машиностроителей России и курирует Саратовское и Ярославское региональные отделения Союза. Союзмаш является влиятельной общероссийской общественной организацией. Его основу составляют региональные отделения, которые активно действуют в 72 субъектах Российской Федерации. Создано свыше 600 местных отделений. В Союзмаш вступили практически все крупнейшие предприятия и организации машиностроения и смежных с ним отраслей. Председателем Союзмаша является генеральный директор Государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Кредитование
Страны
Россия
Компании
Ростех
РОЭ
СМР
Персоны
Михеев Александр
Чемезов Сергей
Проекты
АРМИ-20XX
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