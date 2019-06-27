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27.06.2019
ТАСС

Госиспытания новых боеприпасов с управляемым подрывом начнутся во второй половине 2019 г.

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Владимир Лепин.
Владимир Лепин.
Источник изображения: Михаил Метцель / ТАСС

Как сообщил гендиректор концерна "Техмаш" Владимир Лепин, инновационные боеприпасы предназначены для малокалиберной артиллерии

КУБИНКА /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Государственные испытания боеприпасов с управляемым подрывом калибра 30 мм начнутся во втором полугодии 2019 года. Об этом журналистам на форуме "Армия-2019" рассказал генеральный директор концерна "Техмаш" Владимир Лепин.

"Мы разработали инновационные боеприпасы с дистанционным подрывом, предназначенные для малокалиберной артиллерии. В настоящее время НПО "Прибор" [входит в "Техмаш"] ведет изготовление партии боеприпасов данного вида для проведения государственных испытаний. Завершение всех работ и начало государственных испытаний запланировано на второе полугодие 2019 года", - сказал Лепин.

В мае на выставке "Милекс-2019" заместитель генерального директора концерна "Техмаш" Александр Кочкин сообщал, что Министерство обороны России заказало опытно-промышленную партию боеприпасов с управляемым подрывом в калибре 30 мм для проведения госиспытаний, а их испытания должны начаться в ближайшее время. Кроме того, по словам Кочкина, "Техмаш" также завершает создание боеприпасов с управляемым подрывом в калибре 57 мм.

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Техмаш НПК
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