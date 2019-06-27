Спутник "Ямал-601" вывели на рабочую орбиту

Все системы аппарата работают штатно

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Компания-оператор российского спутника связи "Ямал-601" "Газпром космические системы" подтвердила, что космический аппарат достиг рабочей орбиты.

Ранее о довыведении спутника на рабочую орбиту ТАСС сообщил источник в российской ракетно-космической отрасли.

"Схема выведения спутника "Ямал-601" на геостационарную орбиту с использованием двигателей малой тяги успешно реализована. 24 июня 2019 года спутник "Ямал-601" установлен в орбитальную позицию 48.8 градусов восточной долготы для проведения летных испытаний", - говорится в сообщении на сайте компании.

В пресс-релизе отмечается, что на спутнике раскрыты солнечные батареи, антенны полезной нагрузки, построена штатная ориентация на Землю, завершены проверки служебного оборудования и систем. "Все системы спутника работают штатно, без замечаний", - уточнили в компании.

Управление спутником передано из центра управления полетом европейской компании Thales Alenia Space (Канны, Франция) в центр управления полетом "Газпром космические системы" (Щелково, Московская область). Начаты летные испытания полезной нагрузки.

"В июле будет выполнена установка космического аппарата в штатную позицию 49 градусов восточной долготы и перевод действующих сетей со спутника "Ямал-202" на спутник "Ямал-601", - сообщили в российской компании.

Ситуация со спутником

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и спутником "Ямал-601" состоялся 30 мая с космодрома Байконур. Позже в пресс-службе компании - заказчика спутника "Газпром космические системы" сообщили ТАСС, что производитель "Ямала-601" (европейская компания Thales Alenia Space) принял решение провести дополнительные проверки апогейного двигателя. Оператор космического аппарата отмечал, что о его отказе речь не идет.

Другой источник сообщил ТАСС, что на "Ямале-601" произошел сбой в работе этого двигателя, который выдал неправильный вектор тяги, после чего был отключен с Земли. В результате аппарат на рабочую орбиту не вышел.

6 июня специалисты выполнили первый маневр по довыведению спутника связи. Программа полета "Ямала-601" предусматривает многократное повторение подобных маневров.

Проект "Ямал-601" входит в Федеральную целевую программу по развитию телерадиовещания в РФ. Спутник станет самым мощным по пропускной способности среди всех российских спутников связи, он создан по заказу российского оператора спутниковой связи "Газпром космические системы" с использованием комплектующих, поставленных Thales Alenia Space.