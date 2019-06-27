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27.06.2019
ТАСС

Российский экипаж МКС в 2019 году больше не будет выходить в открытый космос

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Российский космонавт Олег Кононенко совершает выход в открытый космос
Российский космонавт Олег Кононенко совершает выход в открытый космос.
Источник изображения: © REUTERS, Courtesy NASA TV/Handout via REUTERS

Последний выход по российской программе был выполнен в мае

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) в этом году больше не будут выходить в открытый космос, сообщили в среду ТАСС в Роскосмосе.

В мае был выполнен один выход в космос по российской программе продолжительностью шесть часов. За бортом МКС тогда работали космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин.

"По программе полета российского сегмента МКС на 2019 год была запланирована только одна внекорабельная деятельность, которая была успешно реализована в мае. До конца 2019 года больше внекорабельных деятельностей не запланировано", - сказали в госкорпорации.

Ранее космонавт Антон Шкаплеров сообщал, что в декабре этого года может состояться еще один выход в открытый космос по российской программе.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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