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27.06.2019
Известия.ru

Ответные меры НАТО на прекращение ДРСМД начнут действовать не раньше 2 августа

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Меры, которые Североатлантический блок примет в ответ на прекращение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), начнут реализовываться не раньше 2 августа. Об этом в среду, 26 июня, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Альянс разрабатывает меры по подготовке к миру без ДРСМД, однако они не будут реализовываться на практике до 2 августа", — цитирует Столтенберга ТАСС.

По его словам, у альянса уже есть "широкий набор средств", чтобы отреагировать на выход России из договора.

Ранее в среду в МИД России сообщили, что Москва готова к любым мерам, которые примет Североатлантический альянс. Замглавы ведомства Сергей Рябков подчеркнул, что Россия будет сдерживать "агрессивные намерения НАТО" и готова применить шаги военного характера.

Закон о выходе России из ДРСМД 26 июня одобрил Совет Федерации. Документ вступит в силу на следующий день после того, как его подпишет президент России Владимир Путин.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

США первыми начали процедуру выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Москву в якобы невыполнении пунктов соглашения. В Вашингтоне уверены, что ракета 9М729 нарушает условия договора. В Минобороны России все эти обвинения отвергли. 2 августа 2019 года заканчивается процедура расторжения договора, начатая США.

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Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
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