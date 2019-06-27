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27.06.2019
Вестник Мордовии

На "Армии-2019" оценили новейший пистолет "Удав"

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Источник изображения: Фото:http://cniitm.ru

Пистолет "Удав" стал центром экспозиции основного стенда Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Новинку оценили министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, глава Госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Также с разработкой познакомились индустриальные директора Ростеха, представители высшего руководства Минобороны РФ, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, заместитель Председателя Правительства Московской области Вадим Хромов, делегации Китая, Индии, Турции, других стран, представители российских силовых ведомств и структур.

ЦНИИТОЧМАШ регулярно демонстрирует на "Армии" свои изделия в составе экспозиции Госкорпорации "Ростех" - крупнейшего в стране производителя вооружений.

В этом году большой интерес вызвал 9-мм самозарядный пистолет СП, более известный как пистолетный комплекс "Удав" и его три модификации.

Как сообщается на корпоративном сайте института, оружие рекомендовано межведомственной комиссией к серийному производству.

Помимо "Удава" представлены экспериментальные автоматы и пулеметы разработки 1960-1980-х годов, "пистолет космонавта", подводное оружие и другие экспонаты.

Международный военно-технический форум "Армия-2019" - главное событие года для профессионалов оборонно-промышленного комплекса. В нынешнем форуме, пятом по счету, участвуют более 1300 предприятий, которые представляют почти 27 тысяч новинок.

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  • В новости упоминаются
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Индия
Китай
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Турция
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
Персоны
Чемезов Сергей
Шойгу Сергей
Проекты
АРМИ-20XX
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