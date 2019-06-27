На учениях в Крыму погибли двое десантников

Стало известно о трагическом происшествии в Крыму. Во время учений на одном из полигонов погибли двое военнослужащих ВС РФ, проходивших службу по контракту.

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По последним данным, учения шли на полигоне Старый Крым. Два военнослужащих подразделения ВДВ осуществляли плановое десантирование. В конечном итоге произошло приводнение, и военнослужащие не смогли освободиться от парашютов.. Помощь последовала поздно, в результате чего ситуация завершилась трагедией – оба контрактника ВДВ утонули.

На данный момент маневры приостановлены. Создана рабочая группа, которая устанавливает все обстоятельства случившегося. Отмечено, что для обоих военнослужащих это были далеко не первые прыжки с парашютом. Имён и званий погибших в ходе учений в Крыму не сообщается.

Напомним, что на данный момент проходит проверка боеготовности частей и соединений Центрального военного округа. В ней принимают участия подразделения Южного военного округа. Пока нет данных о том, входило ли десантирование на полигоне Старый Крым в эти маневры или нет.