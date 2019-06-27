Проект атомного авианосца, несущего до 100 летательных аппаратов, представлен на форуме "Армия-2019"

Крыловский государственный научный центр представил на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" концепт-проект среднего авианосца с атомным реактором и вспомогательной газотурбинной установкой в водоизмещением 76 тыс. тонн, способного нести до 100 летательных аппаратов. Корабль оснащен электромеханической катапультой и трамплином, сообщил и.о. гендиректора центра Павел Филиппов.

"Предлагаемая нашим центром средняя модификация проекта "Шторм-КМ" - это авианосец на 76 тыс. тонн с атомным реактором и вспомогательной газотурбинной установкой. Корпус представляет собой полукатамаран, за счет которого корабль по количеству летательных аппаратов - до 100 машин - и боевой эффективности приближается к авианосцу типа "Нимиц", - цитирует П. Филиппова ТАСС.

Он отметил, что предлагаемая для установки на авианосце электромеханическая катапульта в сочетании с трамплином снижает перегрузку на палубных летчиков при взлете до "вполне комфортной" - 2 g.

Глава центра сообщил, что предлагаемые специалистами центра нововведения, включающие уникальную форму корпуса, улучшенную систему управления двигательной установкой, совместное применение электромеханической катапульты и трамплина, "позволяют максимально приблизить эксплуатацию палубных летательных аппаратов к эксплуатации самолетов и вертолетов".

Филиппов констатировал, что практические работы по созданию в России нового авианосца в ближайшие три года не начнутся из-за отсутствия финансирования. "Эти работы запланированы во второй половине нынешней госпрограммы вооружения, но не в ближайшее трехлетие. До 2021 года включительно эти работы точно не начнутся, так как они не профинансированы", - сказал он.

В 2015 году Крыловский центр представил проект тяжелого атомного авианосца проекта 23000Э (шифр "Шторм") водоизмещением 95-100 тыс. тонн и палубным авиакрылом, состоящим из 80-90 летательных аппаратов.