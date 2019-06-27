Экипаж новейшего корабля ВМФ РФ "Дмитрий Рогачёв" завершил подготовку перед первым выходом в море

Два первых построенных для ВМФ России патрульных корабля проекта 22160 "Василий Быков" (справа) и "Дмитрий Рогачёв" (слева, на размагничивании) в Новороссийске, сентябрь 2018 года.

Москва. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Экипаж новейшего патрульного корабля "Дмитрий Рогачёв" завершил подготовку к первому выходу в море для проведения учений, сообщили в среду в пресс-службе Черноморского флота.

"Были проведены корабельные учения по противовоздушной обороне одиночного корабля, находящегося на стоянке в пункте базирования, по борьбе за живучесть, в ходе которого аварийная партия выполнила мероприятия по ликвидации условного очага возгорания в одном из отсеков корабля, а также при заделывании пробоины и откачивании поступившей забортной воды", - говорится в сообщении.

Также экипаж корабля отработал организацию повседневной корабельной службы и мероприятия по приготовлению корабля к бою и походу.

"Следующим этапом боевой подготовки экипажа станет выход в море с выполнением комплекса артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям", - отметили в пресс-службе.

Патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" проекта 22160 построен на Зеленодольском заводе имени Горького и спущен на воду в 2017 году. В настоящее время идут испытания корабля.