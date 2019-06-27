Открытие Пятого международного военно-технического форума "Армия-2019"
25 июня 2019 года в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации "Патриот" в подмосковной Кубинке состоялась церемония открытия Пятого юбилейного международного военно-технического форума "Армия-2019", который будет проходить по 30 июня.
(с) bmpd
(с) bmpd
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