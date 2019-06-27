Войти
27.06.2019
Интерфакс-АВН

Проблема покупки Турцией С-400 касается Анкары и Вашингтона, но не НАТО - турецкий представитель при альянсе

284
0
0
Российские комплексы С-400 поссорили Анкару и Вашингтон
Российские комплексы С-400 поссорили Анкару и Вашингтон.
Источник изображения: Сергей Мальгавко/ТАСС

Стамбул. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Постпред Турции при НАТО Башат Озтюрк заявил, что проблемы, связанные с приобретением Турцией российских систем ПВО С-400, являются вопросом, касающимся двусторонних отношений Турции и США, а не Североатлантического альянса.

"C-400 - это не проблема НАТО, это двусторонняя проблема, и США, включая НАТО в этот вопрос, и нанеся ущерб целостности альянса, совершают ошибку", - сказал Озтюрк в интервью Анатолийскому агентству новостей.

По его словам, США должны действовать сообща и в единстве, в соответствии с общими ценностями НАТО и соответствовать духу альянса.

Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон ранее во вторник заявила, что Турция не сможет иметь одновременно и российские С-400, и американские истребители F-35.

"Все указывает на то, что Россия уже готова передать Турции С-400. Это будет иметь серьезные последствия для Анкары", - сказала она журналистам.

По ее словам, США не хотят, чтобы это произошло, и не хотят наличия российских систем в Турции

"От этого решения пострадает альянс, и пострадает их (турецкое) участие в программе F-35", - отметила Хатчисон.

США активно выступают против покупки Турцией российских систем С-400, грозя Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания истребителей F-35.

Руководство Турции неоднократно заявляло, что вопрос с приобретением у России С-400 закрыт и что Анкара не откажется от этих систем, несмотря на угрозы санкций со стороны США.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что поставки ЗРС С-400 начнутся в первой половине июля.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
Похожие новости
26.06.2019
Санкции не пугают? Почему Турция не откажется от С-400
17.06.2019
МИД Франции отреагировал на покупку Турцией С-400
10.06.2019
Пентагон поставил Турции ультиматум по С-400
05.04.2019
Майк Пенс: "Турция должна сделать выбор" между НАТО и Россией (Washington Examiner, США)
03.07.2018
Интересы оборонной промышленности России и США пересеклись в Турции
20.11.2017
США пригрозили лишить Турцию доступа к технологиям НАТО в случае закупки российских С-400
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.06 08:45
  • 44
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 27.06 07:45
  • 107
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 27.06 07:11
  • 1
Россию потеснили на рынке оружия
  • 27.06 06:58
  • 72
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 27.06 04:20
  • 18
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 26.06 23:35
  • 2
ОСК представляет на "Армии-2019" многоцелевой фрегат
  • 26.06 23:19
  • 33
Sina (Китай): как Россия умудряется создавать истребители, если у нее отсталые электронные технологии?
  • 26.06 23:17
  • 3
Технополис "Эра" разработал беспилотник в виде полярной совы
  • 26.06 22:51
  • 2
Чемезов сообщил о готовности "Ростеха" к возможному снижению гособоронзаказа
  • 26.06 22:38
  • 1
Производственная кооперация в рамках ОАК по программе самолета МС-21
  • 26.06 22:34
  • 1
Корпусное шасси разработки Брянского автомобильного завода
  • 26.06 22:05
  • 1
Вице-премьер Борисов назвал форум "Армия" одной из лучших в мире выставок вооружения
  • 26.06 22:04
  • 8
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 26.06 19:38
  • 6
"Тигр" стал "Атлетом": чем отличается бронеавтомобиль нового поколения
  • 26.06 19:29
  • 4
Украинская модернизация "Шилки"