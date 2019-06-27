Проблема покупки Турцией С-400 касается Анкары и Вашингтона, но не НАТО - турецкий представитель при альянсе

Стамбул. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Постпред Турции при НАТО Башат Озтюрк заявил, что проблемы, связанные с приобретением Турцией российских систем ПВО С-400, являются вопросом, касающимся двусторонних отношений Турции и США, а не Североатлантического альянса.

"C-400 - это не проблема НАТО, это двусторонняя проблема, и США, включая НАТО в этот вопрос, и нанеся ущерб целостности альянса, совершают ошибку", - сказал Озтюрк в интервью Анатолийскому агентству новостей.

По его словам, США должны действовать сообща и в единстве, в соответствии с общими ценностями НАТО и соответствовать духу альянса.

Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон ранее во вторник заявила, что Турция не сможет иметь одновременно и российские С-400, и американские истребители F-35.

"Все указывает на то, что Россия уже готова передать Турции С-400. Это будет иметь серьезные последствия для Анкары", - сказала она журналистам.

По ее словам, США не хотят, чтобы это произошло, и не хотят наличия российских систем в Турции

"От этого решения пострадает альянс, и пострадает их (турецкое) участие в программе F-35", - отметила Хатчисон.

США активно выступают против покупки Турцией российских систем С-400, грозя Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания истребителей F-35.

Руководство Турции неоднократно заявляло, что вопрос с приобретением у России С-400 закрыт и что Анкара не откажется от этих систем, несмотря на угрозы санкций со стороны США.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что поставки ЗРС С-400 начнутся в первой половине июля.