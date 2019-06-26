NDTV (Индия): военно-воздушные силы Индии планируют вооружить свои истребители Су-30 израильскими ракетами

Военные Индии пришли к выводу, что пакистанские F-16 превосходят индийские боевые самолеты по огневой мощи. Поэтому ВВС Индии хотят приобрести израильские ракеты "Ай-Дерби", впервые продемонстрированные на Парижском авиасалоне в 2015 году. При этом потребуется помощь израильских специалистов в разработке передачи данных между Су-30 и израильскими ракетами уже после их пуска.

Нью-Дели. - Через два года фронтовые истребители Су-30 индийских ВВС, возможно, будут перевооружены на израильские ракеты воздух-воздух "Дерби" (Derby), поскольку российские ракеты Р-77 оказались недостаточно эффективными в ходе операций в воздушном пространстве над Линией контроля 27 февраля этого года.

"Мы уже имеем эти ракеты, поскольку ими оснащены комплексы SPYDER (ракеты земля воздух). Следующим шагом будет интеграция этих ракет (с системами управления Су-30)", - сообщили телеканалу "Эн-ди-ти-ви" (NDTV) источники в Военно-воздушных силах Индии.

В ответ на авиаудар Военно-воздушных сил Индии по объектам центра подготовки в районе города Балакота, произведенный 26 февраля, Военно-воздушные силы Пакистана, действуя агрессивно, подняли в воздух 24 истребителя вблизи Линии контроля. Небольшому количеству этих боевых машин удалось пересечь Линию контроля и нанести удар с помощью высокоточных планирующих бомб по позициям индийских военных в секторе Раджури.

Восемь истребителей Военно-воздушных сил Индии, в том числе два самолета Су-30МКИ, были направлены на перехват пакистанской боевой формации, и в этот момент они засекли пуск по ним нескольких ракет воздух-воздух среднего радиуса действия AIM-120 C5 (AMRAAM) американского производства.

"Пуски пакистанскими ВВС ракет воздух-воздух из воздушного пространства оккупированного Пакистаном Кашмира оказались неожиданными для Военно-воздушных сил Индии, - говорит Самир Джоши (Sameer Joshi), ветеран Каргильской войны. - Ракеты типа AMRAAM на самом деле превосходят по своим возможностями находящиеся на вооружении индийских ВВС ракеты воздух-воздух, и приказа на их применение не последовало", - отметил он.

Среди тех истребителей, на которых были нацелены пакистанские ракеты, находились также два истребителя Су-30, которые смогли уклониться от ракет AMRAAM, выпущенных по ним с близкого к их максимальному радиусу действия расстояния (100 километров). Истребители индийский ВВС могли только обороняться, они отчаянно пытались уклониться от приближавшихся пакистанских ракет, и им удалось это сделать, однако они оказались неспособны нанести ответный удар по истребителям F-16, поскольку их российские ракеты Р-77 не имеют такого радиуса действия, который позволил бы им атаковать пакистанские истребители. Источники из Военно-воздушных сил Индии сообщили телекомпании "Эн-ди-ти-ви" о том, что реальный радиус действия российских ракет не соответствуют заявленному, и с их помощью нельзя наносить удары по целям, находящимся на расстоянии свыше 80 километров.

Чтобы получить такие возможности, Военно-воздушные силы Индии рассматривают в качестве варианта приобретение израильских ракет "Ай-Дерби" (I-Derby), которые впервые были представлены на Парижском авиасалоне в 2015 году. Интегрирование этих ракет в систему российского истребителя Су-30 будет непростой задачей, и, по данным из источников, потребуется помощь израильских специалистов в разработке системы передачи данных между российским боевым самолетом и израильскими ракетами уже после их пуска. Истребитель для управления ракетой использует линию передачи данных, с помощью которой направляются обновленные сведения о векторах (месте нахождения) того самолета, который был выбран в качестве цели.

Военно-морские силы Индии первыми интегрировали более старый вариант ракеты "Дерби" в систему управления на сегодняшний день уже списанных истребителей "Си харриер" (Sea Harrier). Эти ракеты - основное оружие истребителей местного производства "Теджас" (Tejas), которые уже приняты на вооружение Военно-воздушными силами Индии. Кроме того, ракеты "Дерби" являются составной частью находящийся на вооружении индийских ВВС ракетных комплексов SPYDER, которые, судя по всему, на несколько поколений опережают старые российские ракеты, на смену которым они и пришли.

Однако ракеты "Ай-Дерби" являются значительно более продвинутыми, чем те, которые в настоящее время находятся на вооружении. Вот что говорится по этому поводу в статье, опубликованной в журнале "Эвиэйшн уик" (Aviation Week): "Новая головка самонаведения этой ракеты легче, она более компактная, чем ее предшественницы, и в результате образовалось ценное пространство, которое может быть использовано конструкторами для увеличения силовой установки. В результате радиус действия ракеты "Ай-Дерби и-ар" (I-Derby ER) превысил 100 километров, и это намного больше показателей предыдущей модели, считающейся ракетой "малой/средней" дальности".

Ракета "Ай-Дерби" - не единственная, на которую обращают внимание Военно-воздушные силы Индии при планировании модернизации комплекса вооружений истребителей Су-30. Ракеты воздух-воздух ближнего радиуса действия, разработанные европейской компанией "Эм-би-ди-эй" (MBDA), были впервые приобретены для истребителей "Ягуар" (Jaguar) индийских ВВС в 2014 году в рамках сделки на сумму 250 миллионов фунтов стерлингов. Они уже были испытаны на моделях истребителя Су-30 в аэродинамической трубе компании "Нешнл аэроспейс лабораториз" (National Aerospace Laboratories) в Бенгалоре.

После их полной интеграции они заменят ракеты воздух-воздух ближнего радиуса действия Р-73, которыми в настоящее время оснащен флот истребителей Су-30.

Одновременно эксперты Военно-воздушных сил Индии изучают возможность оснащения истребителей Су-30 ракетами воздух-воздух "Астра" (Astra) местного производства. "Ракета "Астра" в настоящее время разрабатывается. Мы заказали 50 (ракет) из ограниченной производственной серии", - сообщил телекомпании "Эн-ди-ти-ви" источник в индийских ВВС. Однако ВВС страны хотят получить в конечном итоге вариант этой ракеты с увеличенным радиусом действия. "10 лет понадобится для того, чтобы ракеты "Астра эм-кей2" (Astra Mk2) были приняты на вооружение", - сообщают источники, и именно по этой причине вариант интеграции ракеты "Ай-Дерби" рассматривается как приоритетный.

Вишну Сом (Vishnu Som)