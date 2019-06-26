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26.06.2019
Российская газета

Женщин-военнослужащих ЗВО научили выживать в экстремальных условиях

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Источник изображения: rg.ru

Женщины-военнослужащие Западного военного округа закончили первый курс интенсивной подготовки с элементами выживания. Учения проходили во Владимирской области.

В составе первой группы обучались около ста военнослужащих. Все они или прибывшие из запаса или призванные на службу впервые. Среди них - чуть более двадцати женщин. Как рассказали в пресс-службе ЗВО, курсы выживания стали проверкой профессиональной подготовки, а также адаптацией к непростым условиям службы.

Курсы проходили около месяца. В течение этого времени военнослужащие учились, как вести себя в экстремальной обстановке, эффективно решать боевые задачи в самой сложной ситуации. Инструкторы показывали им, как делать укрытия для ночевок из подручных средств, готовить еду и просто выживать в походных условиях.

А еще у военнослужащих состоялись занятия по боевой подготовке, отработали они навыки применения штатного вооружения и прошли обкатку танком.

До конца года курс интенсивной общевойсковой подготовки в Западном военном округе пройдут более двух тысяч человек, в том числе свыше 140 женщин.


Светлана Цыганкова

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