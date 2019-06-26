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26.06.2019
ЦАМТО

Российская наука и промышленность работают над созданием задела по истребителю шестого поколения

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Юрий Слюсарь
Президент ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) Юрий Слюсарь на международной выставке "Гидроавиасалон-2018".
Источник изображения: ТАСС/Лысцева Марина

ЦАМТО, 25 июня. Российская наука и промышленность работают над созданием задела по истребителю шестого поколения. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил гендиректор ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь.

"И мы, и наука работаем над созданием необходимого задела для перехода к шестому поколению", – сказал он в эфире телеканала "Звезда" в рамках форума "Армия-2019".

Ю.Слюсарь добавил, что наработки касаются силовых установок и материалов.

По его словам, набор требований к истребителям шестого поколения еще не сформулирован.

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Страны
Россия
Компании
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
Проекты
АРМИ-20XX
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