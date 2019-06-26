ЦАМТО, 25 июня. Российская наука и промышленность работают над созданием задела по истребителю шестого поколения. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил гендиректор ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь.

"И мы, и наука работаем над созданием необходимого задела для перехода к шестому поколению", – сказал он в эфире телеканала "Звезда" в рамках форума "Армия-2019".

Ю.Слюсарь добавил, что наработки касаются силовых установок и материалов.

По его словам, набор требований к истребителям шестого поколения еще не сформулирован.