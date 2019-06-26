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26.06.2019
ТАСС

Шойгу: ОПК России не только устоял под санкциями, но и показывает положительную динамику

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По мнению главы Минобороны, форум "Армия-2019"позволит гостям и партнерам убедиться в этом

КУБИНКА /Московская область/, 25 июня. /ТАСС/. Оборонно-промышленный комплекс России наращивает динамику развития вопреки западным санкциям, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Хочу отметить, что вопреки санкциям, которые вводились, чтобы затормозить в том числе научно-технический прогресс в России, предприятия оборонной промышленности не только устояли, но и наращивают положительную динамику развития", - сказал Шойгу во вторник на церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2019".

Он выразил уверенность, что форум позволит гостям и партнерам в полной мере убедиться в этом.

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
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Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
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