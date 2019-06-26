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26.06.2019
Интерфакс-АВН

По информации Минобороны РФ, беспилотник США был сбит в воздушном пространстве Ирана - Патрушев

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Патрушев заявил, что не обсуждал тему сбитого американского беспилотника с партнерами из Ирана

Иерусалим. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что беспилотник США был сбит в воздушном пространстве Ирана.

"У меня есть информация министерства обороны РФ, этот беспилотник находился в воздушном пространстве Ирана", - сказал Патрушев журналистам по итогам своих переговоров с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.

"Каких-то других доказательств мы не получали", - отметил Патрушев.

Патрушев добавил, что не обсуждал эту тему с партнерами из Ирана.

20 июня Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) сообщил, что сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Минобороны США подтвердило уничтожение беспилотника, однако заявило, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Затем газета The New York Times сообщила со ссылкой на "официальные лица", что президент США Дональд Трамп в ответ на уничтожение беспилотника якобы санкционировал нанесение удара по Ирану, однако отменил операцию в последний момент. "Официальные лица сообщили, что изначально президент одобрил нанесение удара по таким иранским целям, как радары и ракетные батареи", - отмечало издание.

21 июня Трамп сообщил, что США отменили удар по Ирану за 10 минут до запланированного времени. "За 10 минут до удара я остановил его, это несоразмерно уничтожению беспилотника", - написал американский президент в "Твиттере".

Президент также сообщил, что США готовили удары по трем целям в Иране. "Прошлой ночью мы были готовы отомстить ударами по трем разным точкам, когда я спросил, сколько человек погибнет. 150 человек, сэр, ответил генерал", - написал Трамп.

После публикации The New York Times замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил журналистам в Сочи, что США балансируют на грани войны с Ираном, осознанно подталкивая ситуацию к открытому конфликту.

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