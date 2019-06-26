НАТО разработало первую стратегию обороны в космосе

Североатлантический альянс разработал собственную первую стратегию, которая определит, как НАТО следует реагировать на вызовы безопасности в космосе, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, новую политику официально утвердят министры обороны на переговорах в среду и четверг, передает РИА "Новости".

"Министры утвердят первую в истории НАТО космическую политику. Речь идет об определении рамок того, как НАТО должна реагировать на возможности и вызовы в космосе, для безопасности и операций", – сказал Столтенберг.

Он отметил, что космическое пространство может быть "использовано в мирных целях, но оно также может быть использовано для агрессии". "Спутники могут быть заблокированы, взломаны или вооружены. Противоспутниковое оружие может повредить связь. Поэтому важно, чтобы мы были бдительными и устойчивыми, в том числе и в космосе", – отметил он.

В прошлом году глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков на конференции ООН по космическому праву и космической политике заявил, что США добиваются прекращения договоренностей НАТО с Россией по космосу.

Алина Назарова