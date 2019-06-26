Войти
26.06.2019
ЦАМТО

В России создали новый боевой модуль "Нарцисс"

409
0
+1
Макет 12.7 мм. пулеметной ленты
Макет 12.7 мм. пулеметной ленты российского крупнокалиберного пулемёта Корд.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

ЦАМТО, 25 июня. Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех создал новый легкий боевой модуль с дистанционным управлением "Нарцисс", который за счет пулемета "Корд" калибра 12,7 мм и современного оптико-электронного прицельного комплекса может вести огонь по наземным и воздушным целям.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Ростеха, "Нарцисс" обнаруживает, распознает и осуществляет автоматическое сопровождение целей на расстоянии до 10 тыс. м. Отличительной особенностью "Нарцисс" от большинства подобных модулей является наличие многоканального прицела с независимой линией визирования. Это конструкторское решение позволило повысить точность стрельбы, в том числе в движении, а также обеспечила возможность поражения малоразмерных воздушных целей на расстоянии до 1500 м".

Высокое качество управления обеспечивается за счет полностью цифровой системы. Кроме того, цифровой интерфейс позволяет по требованию заказчика без доработки интегрировать в нее дополнительные системы – метеорологические датчики, дополнительные рабочие места операторов, системы навигации и топографической привязки.

"Нарцисс" разработан для оснащения разведывательных, патрульных и боевых бронированных машин, а также стационарных огневых точек. Управление модулем осуществляется дистанционно из корпуса боевой машины, либо поста управления в случае стационарного размещения. Рабочее место оператора оборудовано пультом управления и монитором, на который выводится цифровая тактическая карта.

Новый комплекс представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019", передает "РИА Новости".

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Корд
Компании
Высокоточные комплексы
Ростех
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
26.06.2019
Легкий боевой модуль "Нарцисс" впервые представлен на форуме "Армия-2019"
17.06.2019
Зенитный ракетный комплекс "Сосна" в серийном исполнении на шасси БМП-3
29.08.2018
Ростех на "Армии-2018" подписал соглашений более чем на 100 млрд рублей
04.09.2017
Оружейные университеты в парке "Патриот"
18.06.2015
Высота и точность
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.06 14:20
  • 106
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 26.06 14:09
  • 4
"Тигр" стал "Атлетом": чем отличается бронеавтомобиль нового поколения
  • 26.06 13:58
  • 1
Борис Обносов: "Форум "Армия" – важнейшая площадка для демонстрации наших достижений"
  • 26.06 13:57
  • 2
В чём виновен Калашников при БПЛА-камикадзе "Ланцет", или как запускать любой БЛА на крейсерской скорости с руки
  • 26.06 13:54
  • 70
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 26.06 13:47
  • 39
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 26.06 13:00
  • 1
Украинская модернизация "Шилки"
  • 26.06 12:45
  • 1
China.com (Китай): будет ли китайская военная промышленность поставлять оружие российской армии? Такой случай уже представился
  • 26.06 12:28
  • 1
Колеса будущей войны
  • 26.06 12:15
  • 1
Технополис "Эра" разработал беспилотник в виде полярной совы
  • 26.06 12:03
  • 1
ОСК представляет на "Армии-2019" многоцелевой фрегат
  • 26.06 10:54
  • 9
Почему буксует создание отечественного среднего транспортного самолета
  • 26.06 10:51
  • 1
NDTV (Индия): военно-воздушные силы Индии планируют вооружить свои истребители Су-30 израильскими ракетами
  • 26.06 10:34
  • 1
Научный руководитель КГНЦ: на форуме "Армия-2019" представим решение проекта авианосца
  • 26.06 10:33
  • 15
Российское оружие лишают Божьей силы