В России создали новый боевой модуль "Нарцисс"

ЦАМТО, 25 июня. Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех создал новый легкий боевой модуль с дистанционным управлением "Нарцисс", который за счет пулемета "Корд" калибра 12,7 мм и современного оптико-электронного прицельного комплекса может вести огонь по наземным и воздушным целям.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Ростеха, "Нарцисс" обнаруживает, распознает и осуществляет автоматическое сопровождение целей на расстоянии до 10 тыс. м. Отличительной особенностью "Нарцисс" от большинства подобных модулей является наличие многоканального прицела с независимой линией визирования. Это конструкторское решение позволило повысить точность стрельбы, в том числе в движении, а также обеспечила возможность поражения малоразмерных воздушных целей на расстоянии до 1500 м".

Высокое качество управления обеспечивается за счет полностью цифровой системы. Кроме того, цифровой интерфейс позволяет по требованию заказчика без доработки интегрировать в нее дополнительные системы – метеорологические датчики, дополнительные рабочие места операторов, системы навигации и топографической привязки.

"Нарцисс" разработан для оснащения разведывательных, патрульных и боевых бронированных машин, а также стационарных огневых точек. Управление модулем осуществляется дистанционно из корпуса боевой машины, либо поста управления в случае стационарного размещения. Рабочее место оператора оборудовано пультом управления и монитором, на который выводится цифровая тактическая карта.

Новый комплекс представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019", передает "РИА Новости".