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26.06.2019
Интерфакс-АВН

Экспорт продукции "Ростеха" по линии "Рособоронэкспорта" в 2018 году достиг рекордных $13,7 млрд - Чемезов

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Сергей Чемезов. Архивное фото
Сергей Чемезов. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Кубинка (Московская область) 25 июня. ИНТЕРФАКС - РФ достигла в 2018 рекордных показателей на рынке ВТС, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Не менее важное направление для Ростеха - военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами. В прошлом году объём экспорта нашей продукции по линии "Рособоронэкспорта" достиг рекордных 13,7 миллиарда долларов США. Компания заключила свыше 1100 контрактов на общую сумму более 20 миллиардов долларов США. Российская техника была поставлена более чем в 40 стран", - заявил Чемезов на форуме "Армия 2019".

"Мы экспортируем, прежде всего, оборонительное оружие. Именно оно гарантирует любому государству максимальную защиту от ударов как с воздуха и с моря, так и с земли", - заявил глава Ростеха.

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