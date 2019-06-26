Европейские страны НАТО и Канада увеличили оборонные расходы в 2019г на 3,9% - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе. 10 июля 2018.

Брюссель. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Министры обороны НАТО, собирающиеся 26-27 июня на совещание в Брюсселе, обсудят прогресс в распределении финансовой нагрузки государств-членов по оборонным расходам, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Сегодня мы впервые публикуем данные по оборонным расходам по всей НАТО на 2019 год. Я могу объявить, что реальное увеличение расходов в 2019 году в европейских странах НАТО и Канаде составляет 3,9%", - сказал Столтенберг во вторник на пресс-конференции в Брюсселе.

Он отметил, что НАТО необходимо продолжать инвестиции в безопасность, чтобы его сдерживание и оборона были эффективными.

По словам генсека, в течение пяти лет подряд происходило увеличение оборонных расходов НАТО. К концу следующего года дополнительный вклад европейских стран организации и Канады составит в общей сложности более $100 млрд с 2016 года.