Трамп догонит Эрдогана по С-400 даже в Японии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с американским коллегой Дональдом Трампом в Японии. Встреча состоится в кулуарах саммита G20, который пройдет в японской Осаке.

Ожидается, что одной из тем переговоров лидеров Турции и США станет ситуация вокруг приобретения Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, против чего выступает американская сторона, угрожающая турецкому союзнику по НАТО санкциями.

В Госдепартаменте и Пентагоне ранее не раз предупреждали Турцию о возможных последствиях из-за покупки ЗРК С-400. Конгресс США выдвинул инициативу запретить Турции приобретать истребители F-35. США и их европейские союзники по НАТО опасаются, что радары на комплексах С-400 могут обнаруживать и отслеживать F-35, что сделает их менее скрытыми для российских систем в будущем.

США уже длительное время склоняют Турцию к отказу от закупки российских С-400, при этом, не упуская случая припугнуть союзника по НАТО возможным введением против него санкций.