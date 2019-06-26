АК им. С.В.Ильюшина с 2021 года начнет выпускать ежегодно по 12 новых Ил-76МД-90А для ВКС России

ЦАМТО, 25 июня. АК им. С.В.Ильюшина с 2021 года начнет выпускать по 12 новых Ил-76МД-90А для ВКС ежегодно, заявил в интервью "РИА Новости" генеральный директор компании Юрий Грудинин.

Всего Военно-транспортная авиация законтрактовала 39 таких машин на сумму около 140 млрд. руб.

"Проделана большая работа, чтобы выпустить самолет в соответствии с уточненными требованиями Минобороны России. До этого было изготовлено семь опытных и предсерийных машин, включая ресурсные статический и динамические образцы. В начале года ВКС России были переданы два серийных самолета. Третий находится на летных испытаниях. Четвертый – в завершающей стадии готовности и будет передан на испытания. Всего в 2019 году планируем передать пять воздушных судов данного типа. К 2021 году планируем выйти на 12 самолетов Ил-76МД-90А в год. Параллельно ведем летные испытания перспективного конвертируемого топливозаправщика Ил-78М-90А", – цитирует "РИА Новости" Ю.Грудинина.

Как напоминает агентство, Ил-76МД-90А разработан ПАО "АК им. С.В.Ильюшина" и является глубоко модернизированной версией самолета Ил-76. Новые пилотажно-навигационный комплекс, система автоматического управления, комплекс связи и "стеклянная" кабина отвечают всем современным требованиям к авионике воздушных судов и значительно увеличивают безопасность полетов, точность самолетовождения и десантирования. Замена штатных двигателей Д-30КП2 на значительно более современные ПС-90А-76, установка модифицированного крыла и усиленного шасси значительно расширяют эксплуатационные возможности воздушного судна.