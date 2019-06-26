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26.06.2019
ЦАМТО

АК им. С.В.Ильюшина с 2021 года начнет выпускать ежегодно по 12 новых Ил-76МД-90А для ВКС России

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Ил-76МД-90А
Ил-76МД-90А.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 25 июня. АК им. С.В.Ильюшина с 2021 года начнет выпускать по 12 новых Ил-76МД-90А для ВКС ежегодно, заявил в интервью "РИА Новости" генеральный директор компании Юрий Грудинин.

Всего Военно-транспортная авиация законтрактовала 39 таких машин на сумму около 140 млрд. руб.

"Проделана большая работа, чтобы выпустить самолет в соответствии с уточненными требованиями Минобороны России. До этого было изготовлено семь опытных и предсерийных машин, включая ресурсные статический и динамические образцы. В начале года ВКС России были переданы два серийных самолета. Третий находится на летных испытаниях. Четвертый – в завершающей стадии готовности и будет передан на испытания. Всего в 2019 году планируем передать пять воздушных судов данного типа. К 2021 году планируем выйти на 12 самолетов Ил-76МД-90А в год. Параллельно ведем летные испытания перспективного конвертируемого топливозаправщика Ил-78М-90А", – цитирует "РИА Новости" Ю.Грудинина.

Как напоминает агентство, Ил-76МД-90А разработан ПАО "АК им. С.В.Ильюшина" и является глубоко модернизированной версией самолета Ил-76. Новые пилотажно-навигационный комплекс, система автоматического управления, комплекс связи и "стеклянная" кабина отвечают всем современным требованиям к авионике воздушных судов и значительно увеличивают безопасность полетов, точность самолетовождения и десантирования. Замена штатных двигателей Д-30КП2 на значительно более современные ПС-90А-76, установка модифицированного крыла и усиленного шасси значительно расширяют эксплуатационные возможности воздушного судна.

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Страны
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Продукция
Д-30КП
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1 комментарий
№1
26.06.2019 01:20
Цитата, q
с 2021 года начнет выпускать по 12 новых Ил-76МД-90А для ВКС ежегодно
Цитата, q
Всего Военно-транспортная авиация законтрактовала 39 таких машин
Цитата, q
Всего в 2019 году планируем передать пять воздушных судов данного типа
Стоимость единицы - 5 млрд. руб.
Допустим в 2019-м году сделают 5, в 20-м - 10, в 2021-м - 12 и в 2022-м - 12.
Получится 39, "освоим" 200 млрд. руб. за 4 года.
Как говорит в подобных случаях тов. штурм:
Цитата, штурм сообщ. №35
но никто пока "не надорвался"
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