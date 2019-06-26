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26.06.2019
Интерфакс-АВН

ВМФ рассчитывает получить единственный авианосец после ремонта в 2021 году - главком "Интерфаксу"

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Авианосец "Адмирал Кузнецов"
Авианосец "Адмирал Кузнецов".
Источник изображения: Фото: Павел Львов / РИА Новости

Кубинка. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Военно-морской флот России рассчитывает получить в 2021 году после модернизации тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", сообщил "Интерфаксу" во вторник главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

"График выверен, утвержден. Все идет по графику, что касается авианосца", - сказал он на форуме "Армия-2019".

"Да, должны", - сказал Н.Евменов, отвечая на вопрос, рассчитывает ли флот получить авианосец после ремонта в 2021 году.

Риска переноса сроков сдачи флоту после модернизации крейсера "Адмирал Кузнецов" в настоящее время нет, сообщил накануне "Интерфаксу" глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"Если брать первоначальное техническое задание, то все идет по плану. Пока - 2021 год", - сказал Рахманов.

"Есть вопросы, связанные с докованием, но мы стараемся их решить. Есть некоторые вопросы по дополнительным работам, но это зависит не от нас", - сообщил глава ОСК.

Ранее Рахманов сказал, что модернизация в основном коснется энергетической системы крейсера.

В мае Рахманов сказал, что "Адмирал Кузнецов" получит новую систему противовоздушной обороны и новые системы связи.

Ранее представители ВМФ заявляли, что в ходе ремонта корабль получит морской вариант комплекса ПВО "Панцирь", новые котлы, насосы и новые полётные системы.

Госконтракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военные заключили в апреле 2018 года.

"Адмирал Кузнецов" в феврале 2017 года вернулся в Североморск из похода в Средиземное море, в ходе которого впервые в истории ВМФ было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29КР в Сирии. По официальным данным, "Адмирал Кузнецов" потерял во время похода два палубных истребителя. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.

СМИ отмечали, что в походе к берегам Сирии российский авианосец сильно дымил.

В ночь на 30 октября 2018 года один из крупнейших плавучих доков в мире ПД-50 затонул на 82-м судоремонтном заводе (микрорайон Росляково, Мурманск) при выходе из него "Адмирала Кузнецова". В результате аварии один из кранов плавдока упал на палубу авианосца.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Адмирал Кузнецов
Су-33
Компании
Звездочка
ОСК
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
АРМИ-20XX
пр. 1155
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