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26.06.2019
Интерфакс-АВН

Российский беспилотник "Корсар" может подниматься на высоту в 5 тыс метров - "Ростех"

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Беспилотный летательный аппарат "Корсар"
Беспилотный летательный аппарат "Корсар" разработки АО "КБ "Луч" (Рыбинск).
Источник изображения: Кадр из видео Министерства обороны России

Москва. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Новейший российский беспилотник "Корсар" может подниматься на высоту более 5 тыс. метров и работать до 8 часов, сообщили в "Ростехе".

"Корсар" может совершать полет на высоте более 5 000 метров, что делает его недосягаемым для стрелкового оружия и многих типов переносных зенитных ракетных комплексов. Экономичный двигатель позволяет "Корсару" находиться в воздухе до 8 часов. Собранная дроном информация обрабатывается и передается наземным системам в режиме реального времени", - сообщили в пресс-службе госкорпорации во вторник.

Там отметили, что образец дрона демонстрируется в открытом доступе на форуме "Армия-2019". Ранее "Корсар" представлялся на параде Победы в 2018 году.

"В конструкции БЛА использованы инновационные инженерные решения, которые обеспечивают ему преимущества с точки зрения маневренности, высоты и дальности полета. В частности, система электрогенерации, дистанционного запуска двигателей и электронный регулятор двигателя по ряду параметров превосходят зарубежные БЛА этого класса", - заявил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко, чьи слова привели в пресс-службе госкорпорации.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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