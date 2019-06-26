Российский беспилотник "Корсар" может подниматься на высоту в 5 тыс метров - "Ростех"

Москва. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Новейший российский беспилотник "Корсар" может подниматься на высоту более 5 тыс. метров и работать до 8 часов, сообщили в "Ростехе".

"Корсар" может совершать полет на высоте более 5 000 метров, что делает его недосягаемым для стрелкового оружия и многих типов переносных зенитных ракетных комплексов. Экономичный двигатель позволяет "Корсару" находиться в воздухе до 8 часов. Собранная дроном информация обрабатывается и передается наземным системам в режиме реального времени", - сообщили в пресс-службе госкорпорации во вторник.

Там отметили, что образец дрона демонстрируется в открытом доступе на форуме "Армия-2019". Ранее "Корсар" представлялся на параде Победы в 2018 году.

"В конструкции БЛА использованы инновационные инженерные решения, которые обеспечивают ему преимущества с точки зрения маневренности, высоты и дальности полета. В частности, система электрогенерации, дистанционного запуска двигателей и электронный регулятор двигателя по ряду параметров превосходят зарубежные БЛА этого класса", - заявил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко, чьи слова привели в пресс-службе госкорпорации.