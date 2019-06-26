ВСУ показали применение ПТРК по территории ДНР и заявили о "10 ликвидированных"

Украинские военнослужащие продемонстрировали очередное видео обстрела сопредельной территории на Донбассе. На кадрах видно, как с позиций ВСУ троекратно применяются противотанковые управляемые ракеты.

Источник изображения: topwar.ru

При этом целью ракет являются объекты, которые названы "укреплениями боевиков". Напомним, что боевиками на Украине называют представителей народной милиции ЛНР и ДНР.

В описании к твиту говорится о том, что огонь из ПТРК вёлся в районе населённого пункта Докучаевск. Сразу же утверждается, что тремя выстрелами "ликвидировано 10 боевиков", ещё 13 якобы получили ранение. По каким признакам человек, опубликовавший этот ролик в Твиттере делает вывод о "10 ликвидированных", не сообщается.

В последние несколько недель интенсивность обстрелов со стороны украинских позиций возросла. Совместный центр по координации и контролю режима прекращения огня приводит следующую статистику: только за минувшую неделю территория ДНР обстреливалась 91 раз. В общей сложности по ДНР было выпущено около тысячи (1080) боеприпасов. Общая их масса – около 12 тонн. В результате обстрелов пострадали два мирных жителя, включая 13-летнюю школьницу.