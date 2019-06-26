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26.06.2019
ТАСС

Источник: Минобороны РФ и ОСК подпишут контракт на еще два "Борея" и два "Ясеня"

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Атомная подводная лодка проекта 885 "Ясень"
Атомная подводная лодка проекта 885 "Ясень".
Источник изображения: © Фото : АО СПМБМ "Малахит"

Как ожидается, строительство четырех кораблей начнется в рамках госпрограммы вооружения до 2027 года

КУБИНКА /Московская область/, 25 июня. /ТАСС/. Министерство обороны РФ и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) подпишут контракт на постройку еще двух стратегических подводных крейсеров проекта 955А (шифр "Борей-А") и двух атомных многоцелевых подлодок проекта 885М (шифр "Ясень-М") в дополнение к 15 уже законтрактованным субмаринам этих классов. Об этом во вторник сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе в кулуарах военно-технического форума "Армия-2019".

"На форуме "Армия-2019" планируется подписание контракта Минобороны с ОСК на строительство еще двух "Бореев-А" и двух "Ясеней-М" в дополнение к уже законтрактованным подлодкам данных типов", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что "строительство четырех кораблей начнется в рамках госпрограммы вооружения до 2027 года, но сданы флоту они будут уже после ее окончания".

Строительство "Бореев" и "Ясеней" для ВМФ России ведет оборонная верфь "Севмаш". В соответствии с госпрограммой вооружения, рассчитанной на период до 2027 года, должно быть построено и передано флоту восемь "Бореев" и семь "Ясеней". К настоящему времени в боевом составе ВМФ находятся три "Борея" базового проекта 955 ("Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах") и один "Ясень" проекта 855 ("Северодвинск"). Головные подлодки усовершенствованных проектов 955А "Князь Владимир" и 885М "Казань" построены и находятся на этапе заводских ходовых испытаний.

Анонсированный ранее руководством ОСК и "Севмаша" срок сдачи этих подлодок флоту в 2019 году может выдержать только "Князь Владимир". "Казань" же, как сообщал ТАСС, из-за необходимости устранения технических недостатков будет сдана флоту не ранее 2020 года.

Основное вооружение "Бореев" - 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава", "Ясеней" - ракеты "Оникс" и "Калибр".

Форум "Армия-2019" открывается во вторник и продлится до 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.

В новость были внесены изменения (09:22 мск) - добвлены подробности после второго абзаца.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Александр Невский
Булава-30
Владимир Мономах
Князь Владимир
П-800 Оникс
Юрий Долгорукий
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Севмаш
Проекты
2020-й год
885 Ясень
955 Борей
АРМИ-20XX
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