Россия в перспективе может нарастить ежегодный экспорт оружия до 20 млрд. долларов

ЦАМТО, 25 июня. Россия еще не реализовала весь потенциал экспорта вооружений, и к 2024 году ежегодный экспорт ВиВТ может возрасти до 20 млрд. долл., заявил в интервью "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Так И.Коротченко прокомментировал озвученные президентом Владимиром Путиным данные, согласно которым финансовые показатели российского экспорта оружия растут четвертый год подряд и вплотную приблизились к 16 млрд. долл. в год. По его словам, портфель заказов достиг почти 54 млрд. долл. – это рекорд. По выручке от продажи оружия Россия уступает только США.

"Пока это (16 млрд. долл.) – та планка, которая для нас, безусловно, успешна в современных геополитических реалиях. Полагаю, что в ближайших планах России увеличение экспорта до 20 млрд. долл. в год. Я думаю, что этот показатель будет достигнут в течение ближайших пяти лет", – сказал И.Коротченко "РИА Новости".

По мнению директора ЦАМТО, нарастить экспорт удастся за счет таких популярных комплексов ПВО, как системы большой и малой дальности С-400 и "Тор-М2", истребителей Су-30СМ и Су-35, а также управляемых авиационных ракет и береговых противокорабельных комплексов "Бал" и "Бастион".

Западные санкции не повлияли на объем экспорта российской военной техники, констатировал И.Коротчекно.

"Невзирая на давление США, практически никто из зарубежных партнеров не отказывается от нашей военной техники, и не только потому, что она современная и надежная, но и потому, что Россия – предсказуемый партнер, который всегда выполняет свои обязательства", – подчеркнул директор ЦАМТО.