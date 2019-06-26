Машина дистанционного разминирования "Листва" впервые будет показана в Новосибирске на форуме "Армия-2019"

ЦАМТО, 25 июня. Машина дистанционного разминирования (МДР) "Листва" впервые будет показана для широкой публики в Новосибирске на МВТФ "Армия-2019", который пройдет с 28 по 30 июня на военном аэродроме "Толмачево".

МДР "Листва" – машина дистанционного разминирования, относящаяся к оружию на новых физических принципах (микроволновое оружие). Предназначена для поиска и обезвреживания взрывных устройств, заложенных на пути следования машин ракетных комплексов "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс". МДР "Листва" находится на вооружении ракетных войск стратегического назначения.

Помимо этого, на форуме можно будет увидеть и другие образцы современного вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), а также экипировку российских военнослужащих, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.