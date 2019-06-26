Россия сохранит портфель экспортных оружейных заказов на уровне $50 млрд в ближайшие годы - Мантуров

Москва. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров не предвидит сокращения оружейного экспорта в ближайшие годы - портфель заказов сохранится на уровне $50 млрд.

"На ближайшие годы сокращения нашего экспортного портфеля заказов не предвидится, и он будет оставаться на уровне $50 млрд", - заявил Мантуров в интервью "Интерфаксу".

"Устойчивость портфеля экспортных заказов на российскую продукцию военного назначения в нынешних условиях доказывает, что американские санкции как механизм недобросовестной конкуренции - неэффективны. Они могут немного усложнять процедуру расчетов, но спрос на наши изделия не снижается", - подчеркнул он.

Министр отметил, что на данный момент объем портфеля заказов превышает $54 млрд - это несколько выше, чем аналогичный показатель на тот же период прошлого года.

"Российские спецэкспортеры регулярно получают заявки на покупку вооружения и военной техники из порядка 50 стран мира. Министерство промышленности и торговли России еженедельно оформляет решения по определению российских предприятий ОПК в качестве исполнителей внешнеторговых контрактов на поставку различных видов военной продукции. Только в течение мая-июня этого года было оформлено 357 решений. Так что перспективы есть, и они вполне серьезные", - сказал Мантуров.