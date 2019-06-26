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26.06.2019
Интерфакс-АВН

Американские санкции против верховного лидера Ирана закрывают путь дипломатии с США - иранский МИД

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Иранские ракеты
Иранские ракеты рядом с портретом аятоллы Али Хаменеи в Тегеране.
Источник изображения: © REUTERS / TIMA/Nazanin Tabatabaee Yazdi/File Photo

Дубай. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Санкции США против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи означают, что дипломатический путь между Тегераном и Вашингтоном закрыт, заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Бесплодные санкции против иранского лидера и главного дипломата страны означают постоянное закрытие пути дипломатии с правительством Соединенных Штатов", - написал Мусави в "Твиттере".

Он отметил, что "правительство Трампа находится в процессе разрушения всех установленных международных механизмов для поддержания глобального мира и безопасности".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вводит санкции против руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи.

Президент пояснил, что новые санкции не позволят Хаменеи пользоваться американской финансовой системой. Трамп также заявил, что Хаменеи несет ответственность за враждебное поведение Ирана.

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Персоны
Трамп Дональд
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