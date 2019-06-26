Американские санкции против верховного лидера Ирана закрывают путь дипломатии с США - иранский МИД

Иранские ракеты рядом с портретом аятоллы Али Хаменеи в Тегеране.

Дубай. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Санкции США против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи означают, что дипломатический путь между Тегераном и Вашингтоном закрыт, заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Бесплодные санкции против иранского лидера и главного дипломата страны означают постоянное закрытие пути дипломатии с правительством Соединенных Штатов", - написал Мусави в "Твиттере".

Он отметил, что "правительство Трампа находится в процессе разрушения всех установленных международных механизмов для поддержания глобального мира и безопасности".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вводит санкции против руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи.

Президент пояснил, что новые санкции не позволят Хаменеи пользоваться американской финансовой системой. Трамп также заявил, что Хаменеи несет ответственность за враждебное поведение Ирана.