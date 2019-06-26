Falcon Heavy за один рейс выведет на орбиты 24 спутника

Одним рейсом сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy выведет на различные орбиты 24 спутника, атомные часы и прах 152 человек. Об этом во вторник, 25 июня, сообщило "РИА Новости".

При этом SpaceX будет вести прямую трансляцию, миссия по запуску уже охарактеризована владельцем компании Илоном Маском как сложная.

Для Falcon Heavy это третий старт и второй коммерческий запуск.

При этом отмечается, что спутники предназначены для вооруженных сил США, NASA, Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), университетов и частных компаний.

Кроме того, одним из спутников станет космический аппарат Orbital Test Bed (OTB), на борту которого будут испытаны атомные часы NASA, которые допускают ошибку в одну секунду за 9 млн лет и могут использоваться для обеспечения навигации космических аппаратов, а также прах 152 человек.

Отмечается, что похоронная компания Celestis Memorial Spaceflights за одно место желающим доставить капсулу с 7 г пепла на орбиту берет $5 тыс.

Falcon Heavy — самая мощная из находящихся в настоящий момент в эксплуатации ракет-носителей. Она способна выводить в космос грузы весом до 64 т.

6 февраля 2018 года ракета Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал в американском штате Флорида и вывела на орбиту спортивный электрокар Илона Маска Tesla Roadster.